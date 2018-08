vor 50 Min.

Zeitumstellung abschaffen? Heute endet die EU-Abstimmung Panorama

Wird die Zeitumstellung abgeschafft? Gilt dann dauerhaft die Winterzeit? Oder die Sommerzeit? Heute endet die Online-Abstimmung der EU zu diesen Fragen.

Von Markus Bär

Wenn am Donnerstag die Turmuhren Mitternacht schlagen, dann geht es um nichts weniger als die Zukunft unseres schönen Kontinentes. Dann endet die Online-Meinungsumfrage der EU zur Zeitumstellung (in Deutschland endet die Abstimmung um 23 Uhr, in anderen Ländern wegen der Zeitverschiebung um Mitternacht).

Soll sie abgeschafft werden? Wenn ja, welche Zeit soll künftig dauerhaft gelten: die Sommer- oder die Winterzeit? Diese Fragen will die EU beantwortet wissen. Und auf Basis der Ergebnisse wird die Kommission den Mitgliedsländern und dem EU-Parlament bald einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Hier können auch Sie an der Meinungsumfrage der EU teilnehmen.

Abschaffung von Sommerzeit: Was die Experten erwarten

Ergebnisse liegen natürlich noch nicht vor. Aber Experten rechnen für Deutschland mit einer deutlichen Mehrheit zugunsten einer ewigen Sommerzeit. Das will gut sein.

Erinnern wir uns doch noch mit Schaudern an das Deutschland vor 1980. Was war die winterzeitliche Bundesrepublik? Richtig: ein Schwarz-Weiß-Land. Symptomatisch: Die verregnete Fußball-WM 1974, das legendäre Polenspiel in der Badewanne von Frankfurt. Der Gegenentwurf: die sommerzeitliche WM 2006. Wir bestellten bei Tageslicht um 22 Uhr noch einen Cocktail und bewiesen der Welt, dass das farbige Deutschland inzwischen in der Karibik liegt. Und dass wir fröhlich feiern können wie die Weltmeister, obwohl wir gar nicht Weltmeister wurden.

Morgens und abends dunkel

Kommt nun die dauerhafte Winterzeit zurück? Zur kalten Jahreszeit morgens weiter bei Dunkelheit aus dem Haus, abends bei Dunkelheit zurück? Wie entwürdigend! Gälte künftig die Sommerzeit auch im Winter, hätten wir zumindest abends noch ein bisschen Chance auf ein paar Lichtstrahlen. Von den schönen langen Sommerabenden ganz zu schweigen. Ja, ab Donnerstagnacht, da geht es um viel.

