vor 20 Min.

Zu viele Hass-Mails: App zur Bewertung von Lehrern wieder offline

Die App "Lernsieg", mit der Schüler Lehrer bewerten können, ist kurz nach ihrem Start wieder abgeschaltet worden. Der Grund: Hass-Mails gegen den 18-jährigen Entwickler.

Von Veronika Lintner

Kaum stand sie zum Download bereit, da wurde sie schon wieder abgeschaltet: Wenige Tage nach ihrem Start ist die App "Lernsieg", mit der Schüler Lehrer bewerten können, nicht mehr im Netz zu finden. Eine Pressemitteilung bot am Dienstag nun eine Erklärung: Der Entwickler der App, der 18-jährige Schüler Benjamin Hadrigan aus Wien, habe zahlreiche Hass-Mails erhalten. "Hadrigan und sein Team haben sich deshalb entschlossen, die App vorübergehend aus dem Netz zu nehmen, um eine Strategie für solche Angriffe zu entwickeln", teilte die Presseagentur pr-a mit. Derzeit entwickle das Team einen Plan, wann und wie die App wieder freigeschaltet werden kann. Hadrigan selbst möchte sich vorerst nicht zu den Hass-Mails äußern.

Der 18-jährige Benjamin Hadrigan ist der Entwickler der Lehrer-Bewertungs-App "Lernsieg". Laut seiner Agentur sieht er sich nun mit einer "Flut an Hass-Mails" konfrontiert. Bild: Georg Hochmuth, APA, dpa

Die App "Lernsieg" wurde in kurzer Zeit 70.000 Mal heruntergeladen

"Lernsieg" war am Freitagvormittag in Deutschland und Österreich gestartet. Schüler konnten seitdem auf diesem Portal die Leistung von Lehrern beurteilen. Die bestmögliche Wertung: fünf Sterne. "Die Bewertungen fielen im Schnitt recht positiv aus", heißt es in der Pressemitteilung. "Schulen erhielten durchschnittlich 3,88 Sterne, Lehrer 3,96 Sterne, was im Schulnotensystem einem 'gut' entspricht." Dennoch: Die "Flut an Hass-E-Mails", die Hadrigan in den vergangenen Tagen traf, sei einem Schüler "weder in Menge noch Inhalt zumutbar". Die Wut-Mails kamen pr-a zufolge vor allem von Erwachsenen. Die Agentur wolle diese Nachrichten aber nicht veröffentlichen, "um den Hass nicht weiter zu verbreiten".

Seit dem Start seien mehr als 125.000 Bewertungen für Lehrer auf "Lernsieg" abgegeben worden, etwa 70.000 Downloads verzeichnete die App. Die österreichische Lehrer-Gewerkschaft hatte das Portal schon vor dem Start scharf kritisiert: Gewerkschafter Paul Kimberger kündigte an, die App mit allen rechtlichen Mitteln verhindern zu wollen. Auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo äußerte sich kritisch: "Eine Lehrerbewertungs-App lehne ich ab. Wichtig ist mir, dass unsere Lehrer Informationen darüber bekommen, wie ihr Unterricht ankommt, ohne dass sie an den Pranger gestellt werden."

Schüler bewerten Lehrer: "Lernsieg" ähnelt "spickmich.de"

Das Pinzip der App ist nicht neu. "Lernsieg" erinnert an die Seite spickmich.de, die vor rund zehn Jahren deutsche Gerichte beschäftigte. Lehrer versuchten damals, sich juristisch gegen beleidigende Beiträge auf der Seite zu wehren - jedoch ohne Erfolg. 2014 wurde die Plattform eingestellt. Auf "Lernsieg" können Schüler, anders als bei spickmich.de, keine Kommentare über Lehrer hochladen. Die Pädagogen können ausschließlich in vorgegebenen Kategorien, etwa Unterricht, Vorbereitung oder Pünktlichkeit, mit Sternen bewertet werden.

Der junge Österreicher Hadrigan hatte vor dem Start von "Lernsieg" erklärt, was er sich von der App erhoft: Er gehe davon aus, dass sich schlecht bewertete Lehrer bemühen würden, ihren Unterricht zu verbessern. "Es will doch jeder der beste Lehrer werden", sagte Hadrigan, der im März ein Buch über das Lernen mit Sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Bei seinem "Lernsieg"-Projekt wird er von einem Medienanwalt und einem Konsortium von Investoren unterstützt. (mit dpa)

