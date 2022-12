"Aktenzeichen XY ungelöst": Fälle im Dezember 2022 - Wer weiß was zu dem Mordversuch?

Drei Video-Fälle werden in der Dezember-Ausgabe 2022 bei "Aktenzeichen XY - ungelöst" vorgestellt - dabei geht es unter anderem um einen Mordversuch. Hier kommen für Sie alle Infos zu den Verbrechen, den Sendeterminen und der Wiederholung.

Die Sendung " Aktenzeichen XY - ungelöst" mit Rudi Cerne läuft am 7. Dezember 2022 wieder im ZDF - wie immer ab 20.15 Uhr. Die Sendung bringt diesmal drei Film-Fälle, einen Studio-Fall sowie einen gelösten Fall aus Ingolstadt. Wir stellen Ihnen die Verbrechen hier vor und liefern Ihnen alle sonstigen Infos zu der Sendung.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fälle am 7. Dezember 2022

Kripo Bielefeld - Mordversuch: Wer erkennt den Täter?

18. Januar 2022: Es ist gegen 21 Uhr, als die Chefin einer Fahrschule aus dem Auto steigt. Plötzlich wird sie von hinten von einem ungefähr 17 bis 25 Jahre alten Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt - offensichtlich mit dem Ziel, die Frau umzubringen. Bevor es zum Äußersten kommt, flüchtet der Angreifer. Eine Kamera am Nachbarhaus hat die Tat aufgenommen.

Cold Case Kripo Köln: Wer hat Petra Nohl erwürgt?

18. Februar 1988: Die alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter geniesst den Karneval und feiert mit Freundinnen in einer Disco. Später zieht sie allein weiter - sie will ins "Colon". In der Albertusstraße, etwa 600 Meter vom "Colon" entfernt, wird sie angegriffen und erwürgt. Der unbekannte Täter nimmt die Handtasche seines 24-jährigen Opfers mit, in der sich unter anderem ein Brustbeutel mit "Biene Maja"-Motiv, hundert Mark in bar und möglicherweise ein "Colon"-Taler befunden haben.

Kripo Bergisch-Gladbach: Zwei Räuber auf einer Überwachungs-Kamera

20. Juni 2020: Gegen 18.43 Uhr tauchen zwei Männer in einer Tankstelle in der Leverkusener Straße auf. Sie sind mit einem Hammer sowie einer Schusswaffe ausgerüstet und fordern die Öffnung der Kasse. Sie erbeuten Bargeld und verletzen den 18-jährigen Angestellten am Kopf. Als ein Kunde zum Zahlen auftaucht, ziehen die Täter sämtliche Stromstecker und machen sich aus dem Staub. In ihrem Fluchtfahrzeug (einem Ford Mondeo Kombi) findet die Polizei wenige Minuten später Kleidungsstücke der Räuber - mit deren DNA.

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen": Die drei Preisträger

Diesen Preis widmet das ZDF vorbildlichen Männern und Frauen mit Zivilcourage, die sich mutig und klug gegen Gesetzesbrecher zur Wehr gesetzt und dadurch Menschen in Not geholfen haben. Schon seit 2002 wird der "XY-Preis" verliehen - er geht auf Initiative von Eduard Zimmermann zurück, der das Format der Sendung geschaffen hat. Die Schirmherrschaft liegt beim Bundesinnenministerium. Ministerin Nancy Faeser empfindet das als "Ehrensache", sagte sie dem ZDF. Sie wird in der Dezember-Ausgabe dabei sein und vom Intendanten Dr. Norbert Himmler begüßt.

Nach einem gründlichen Auswahlprozess stehen die drei Preisträger für das Jahr 2022 jetzt fest. Neben einem dicken Lob der Jury dürfen sie sich über jeweils 10.000 Euro Preisgeld freuen.

Tomas Weis aus Rüdesheim am Rhein

Laudatorin: Luise Bähr ("Die Bergretter" - ZDF )

("Die Bergretter" - ) Die Jury sagt: " Tomas Weis zögert nicht. Er hat auf vorbildliche Weise reagiert. Dank seines hohen persönlichen Einsatzes hat er der Frau das Leben gerettet. Für sein beherztes Eingreifen und die Rettung eines Menschen in höchster Not gebührt Tomas Weis der XY-Preis 2022.“

Sarah Jacobi aus Stuttgart (heute München)

Laudator: Dominic Boeer ("Soko Wismar " - ZDF )

("Soko " - ) Die Jury sagt: " Sarah Jacobi verhindert durch ihr Einschreiten einen geplanten Kindesmissbrauch . Sie zieht die richtigen Schlüsse, schafft Öffentlichkeit in der Gefahrensituation. Die Jury zollt ihr höchste Anerkennung für ihr besonnenes Handeln und ihre mutige Entscheidung, mit dem sie ein Verbrechen verhindert hat. Dafür gebührt ihr der XY-Preis 2022."

Chia Rabiei aus Würzburg

Laudator: Jan Josef Liefers ("Tatort" - ARD )

("Tatort" - ) Die Jury sagt: "Chia Rabiei hat in einer extremen Gefahrensituation sein eigenes Wohl hinter das anderer gestellt. Durch sein Verhalten wird der Messerangriff gestoppt, denn er zieht die Aufmerksamkeit des Täters auf sich und verhindert damit weitere Messerattacken auf wehrlose Passanten. Die XY Preis-Jury zollt Chia Rabiei ihren großen Respekt und höchste Anerkennung. Sie dankt ihm für sein mutiges und umsichtiges Handeln. Dafür gebührt ihm der XY-Preis 2022."

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" ausgestrahlt. Die nächste Sendung läuft am Mittwoch, 7. Dezember 2022, um 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Abgesehen von der für einen längeren Zeitraum angelegten Wiederholung in der Mediathek des ZDF können Sie die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auch an den folgenden Terminen im linearen TV in der Wiederholung sehen: