Nach iPhone-Update tauchen plötzlich uralte Fotos auf dem Handy auf

In Internet-Foren melden sich diverse iPhone-Nutzer, die ein Update der neuen Version iOS 17.5 installiert haben. Bei manchem hört man die nackte Angst heraus.

Wir beginnen mit der Variante Herzklopfen. 1993 tränenreich den schönsten VW Käfer aller Zeiten auf dem Schrottplatz verabschiedet. Dann ein Samstag im Juli 2022, Supermarkt-Parkplatz, zwei Kojen weiter: bis ins letzte Chrom-Detail die Eins-zu-Eins-Kopie des schönsten ... Was soll man sagen, in so einem Fall ist das Wiedersehen eine Wucht. Oder: Falke-Socke rechts, dunkelgrau, ohne Muster, vermisst seit einer 30-Grad-Feinwäsche an einem garantiert sehr dunkelgrauen Corona-Wintertag. Großputz, ungezählte dunkelgraue Tage später: tataaa, Vereinigung mit Falke-Socke links, dunkelgrau, ohne Muster. Da macht das Wiedersehen zumindest warme Füße.

In anderen Fällen wiederum löst es Erstaunen oder gar Entsetzen aus. Womit wir bei des modernen Menschen liebstem Spielzeug sind, dem Smartphone. In Internet-Foren melden sich derzeit diverse iPhone-Nutzer, die ein Update der neuen Version iOS 17.5 installiert haben und danach in ihrer Mediathek plötzlich Fotos entdeckten, die sie schon Jahre zuvor unwiderruflich gelöscht hatten. Kann ja ganz nett sein, wenn man so noch einmal an die Wochenendwanderung 2018 in Südtirol erinnert wird (Weißt du noch?). Aber es geht eben nicht nur um solche Fotos. Ein Nutzer berichtet auf der Plattform Reddit, dass ihn ein hüllenloses Ebenbild anstarrte (also auch ohne Socken rechts und links); Nacktaufnahmen, die er einst seiner Freundin geschickt und dann eigentlich entfernt hatte.

Hersteller Apple hat sich bislang nicht zu dem iPhone-Problem geäußert

Und was noch bedenklicher ist: die Frage nach dem Warum. Bislang ist nicht klar, wie das technisch möglich sein kann, Hersteller Apple hat sich noch nicht geäußert. Hat der Konzern die Bilder nicht vollständig entfernt? "Sehr gruselig", findet einer. Man sieht, Beispiel hüllenloses Ebenbild, wie ein solches überraschendes Wiedersehen Leuten offenkundig kalte Füße bereitet. Aber der Freundin vielleicht auch immer noch Herzklopfen.

