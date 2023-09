ARD schaltet Sender ab: Darauf müssen sich zahlreiche Haushalte einstellen

Die ARD verabschiedet sich ab 2025 von all ihren SD-Sendern. Die Programme werden dann nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt.

Bei der ARD steht das Ende einer Ära bevor. Ab 7. Januar 2025 strahlen die ARD-Sender ihre Fernsehprogramme nicht mehr in SD-Qualität aus. Verfügbar sind die Programme dann nur noch in der besseren HD-Qualität. Mit dem Schritt beendet der öffentlich-rechtliche Sender einer Mitteilung zufolge dann auch die aktuelle Doppelversorgung mit SD (Standard Definition) und HD (High Definition) nach über zehn Jahren. Von der Umstellung wären in Deutschland laut dem Astra TV-Monitor 2022 aktuell mehr als eine Millionen Haushalte betroffen. Sie müssten womöglich technisch nachrüsten, um die ARD-Sender in HDTV empfangen zu können.

Übrigens: Auch der Sender ServusTV steht in Deutschland vor dem Aus und wird schon ab 2024 nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Seit März sind drei neue Fernsehsender im Free TV zu sehen.

ARD schaltet SD-Sender ab: Was ändert sich ab 2025?

Aktuell überträgt die ARD einen Großteil ihres Programms gleich zweimal - einmal in der niedrigeren SD-Auflösung und einmal in der besseren HD-Qualität. Einer Mitteilung des Senders zufolge sind lediglich die ARD-Gemeinschaftsprogramme ONE und tagesschau24 sowie die gemeinsam mit dem ZDF betriebenen Partnerprogramme phoenix und ARTE bereits seit November 2022 nur noch in HDTV-Qualität zu empfangen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am 7. Januar 2025 soll nun auch bei den restlichen SD-Sendern der ARD der Stecker gezogen werden. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet das, dass sie die ARD-Programme nur noch in HD empfangen können. Einige müssen dementsprechend auf HD-Empfang umrüsten.

Warum schaltet die ARD ab 2025 alle SD-Sender ab?

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hat die ARD laut den Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders bereits im Jahr 2016 aufgefordert, ihre SDTV-Programmverbreitung zu beenden und berücksichtigt die entstehenden Kosten für die Verbreitung der SD-Sender seit 2019 nicht mehr bei der Ermittlung des finanziellen Bedarfs der ARD.

Aus diesem Grund und da laut der ARD aktuell nur noch wenige Haushalte in Deutschland die ARD-Programme in SD-Qualität empfangen, wird SD über alle Ausspielwege nun zum 7. Januar 2025 endgültig eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt könne die ARD so auch Programmverbreitungskosten senken.

ARD schaltet SD-Sender ab: Wer ist von der Abschaltung betroffen?

Tatsächlich dürfte sich mit der Umstellung für die meisten Haushalte nicht all zu viel ändern, denn wie der BR berichtet, sind die ARD-Programme auch in HD-Qualität unverschlüsselt und frei empfangbar. Und über 90 Prozent der Fernsehhaushalte würden bereits über die erforderliche Ausstattung für den Empfang verfügen - nötig sind ein Receiver oder TV-Gerät, die HD-tauglich sind und über den Standard DVB-S2 verfügen.

Auch die ARD spricht in ihrer Mitteilung zur Sender-Abschaltung von einer immer kleiner werdenden Zahl von Nutzerinnen und Nutzern mit SDTV. Wie sieht das aber in absoluten Zahlen aus? Laut dem Astra TV-Monitor 2022 gibt es in Deutschland 36,3 Millionen TV-Haushalte. 16,34 Millionen davon nutzen Satellit, 15,21 Millionen Kabel, IPTV wird in 3,61 Millionen TV-Haushalten genutzt und DVB- T2 HD in 1,14 Millionen. Dabei beschreibt Astra die HD-Lücke in Deutschland mit 2,9 Millionen TV-Haushalten als "weiterhin groß" - anteilig sind das knapp 8 Prozent. Allein die Sat-Haushalte, die ihr Programm über Satellit ausschließlich in SD-Qualität empfangen, machen 1,1 Millionen aus - anteilig im Vergleich zu allen Sat-Haushalten sind das knapp 7 Prozent.

Mit der Abschaltung der SD-Sender bei der ARD müssen diese Haushalte künftig auf HD umsteigen. Dazu benötigen sie unter Umständen auch neues HD-taugliches Equipment.