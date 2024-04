Auswandern

vor 16 Min.

Deutsche Rentner in Spanien: Gekommen, um zu bleiben

Die schönsten Jahre im Süden verbringen – wer träumt davon nicht? Allein an der Costa Blanca in Spanien leben 13.000 Deutsche.

Plus Die Costa Blanca ist zum beliebtesten Rentnerparadies Südeuropas geworden. Über den Traum vom immerwährenden Urlaub, den Zwang zur Gelassenheit und den Moment, der alles infrage stellt.

Von Ralph Schulze

Schon die kleine Villensiedlung im Costa-Blanca-Ort Pedreguer wirkt so, wie man sich einen Ort für die ewigen Ferien vorstellt: Schmucke, weiß getünchte Häuschen, umgeben von hübschen Gärten, Palmen zieren den Straßenrand, der Duft von Orangenblüten liegt in der Luft. Gleich um die Ecke liegt ein blau glitzernder Swimmingpool, den sich die Siedlungsbewohner teilen. Das Mittelmeer ist ebenfalls nicht weit entfernt. Gleich hinter den Häusern erhebt sich das bergige und grüne Hinterland.

Für Gisela Glaser und Joachim Grünert fühlt sich so das viel beschworene Paradies an. Vor zwei Jahren wagte das Rentnerpaar den Schritt von der Kleinstadt Korntal-Münchingen bei Stuttgart an die Costa Blanca. „Wir haben schon immer gesagt, wir wollen als Rentner nach Südeuropa gehen“, erzählt Joachim Grünert, 68. „Weil wir beide die Sonne lieben.“ Er war in seinem Berufsleben Programmierer und EDV-Lehrer. Sie arbeitete als Kinderfrau in gehobenen Familien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen