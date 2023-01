Lufthansa-Konkurrent aus Bayern: Was steckt hinter Bavarian Airlines?

Ende 2023 will eine neue Fluggesellschaft Lufthansa und Co. Konkurrenz machen. Bavarian Airlines hat große Pläne – und die ein oder andere revolutionäre Idee.

Zum Ende des Jahres 2023 schickt sich eine bayerische Airline an, von München aus zum Himmelsstürmer zu werden. Mit viel Beinfreiheit, einem guten Service und großen Sitzen. Die Airline Bavarian stellt ein spannendes Start-up dar, welches keine geringeren Ziele hat als der Lufthansa Konkurrenz zu machen. Wir stellen die neue Airline vor und beantworten brennende Fragen.

Von wo aus will Bavarian Airlines fliegen?

Der Heimatflughafen der bayerischen Airline soll München sein. Von der bayerischen Landeshauptstadt aus soll die Fluggesellschaft koordiniert werden. Erste Gespräche über freie Slots hat es bereits gegeben. Das bestätigte ein Flughafensprecher dem reisereporter. Thematisch sollen diese allerdings "noch in einem ganz frühen Stadium" sein.

Welche Ziele will Bavarian Airlines ansteuern?

Die Zieldestinationen der neuen Airline sollen in Deutschland und Europa liegen. Zum angepeilten Start Ende 2023 sollen Inlandsflüge von München nach Berlin, Frankfurt und Düsseldorf angeboten werden. Bei den europäischen Zielen kommen wohl vor allem nahe Großstädte als Ziele in Frage. So sind offenbar Verbindungen nach Wien, Amsterdam und Genf geplant. Bavarian Airlines will aber auch Flüge in die Finanzmetropole London anbieten.

Mit welchen Flugzeugen will Bavarian Airlines abheben?

Vieles ist bei dem Start-up ambitioniert. Das gilt auch für die Auswahl der Flugzeuge. Bavarian Airlines will Ende 2023 mit zwölf Maschinen vom Typ Embraer E195-E2 durchstarten. Die Jets, die von dem brasilianischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Embraer hergestellt werden, sollen geleast werden. Es handelt sich um schmale Jetliner, welche auf Kurzstrecken und Mittelstrecken ausgelegt sind. Sie verfügen über eine Reichweite von rund 7.000 Kilometern. Die Embraer E195-E2 gehören zu den treibstoffeffizientesten und nachhaltigsten Flugzeugen ihrer Klasse.

Ein Antrag auf Erteilung eines entsprechenden Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) wurde bereits gestellt. Die "Bayerische Fluggesellschaft mbH" soll auch bald im Handelsregister zu finden sein. Laut des Impressums der Website ist diese noch in Gründung.

Wer steht hinter dem Airline-Start-up Bavarian?

Der Mann hinter Bavarian Airlines heißt Adem Karagöz. Der junge Unternehmer hat die Fluggesellschaft gegründet und hat mit ihr große Ziele. Nach eigenen Angaben hat er bereits mehrere Firmen im Investment- und Finanzsektor gegründet und aufgebaut. In seinem LinkedIn-Profil hat Karagöz unter Berufserfahrung zwei aktuelle Positionen eingetragen: Vorstandsvorsitzender bei Bavarian und Operational Risk Specialist bei den Vereinten Nationen (UN). Beide Positionen hat er laut diesen Angaben seit März 2022 inne.

Welche Vorteile könnte Bavarian Airlines mit sich bringen?

Die neue Airline will zunächst wohl vor allem bei Geschäftsreisenden punkten. Dazu passen die Zielflughäfen, die vor allem in europäischen Wirtschaftszentren und an politisch wichtigen Orten liegen. Mit Bavarian Airlines will sich Karagöz gegen Lufthansa und andere große Fluggesellschaften positionieren. Ein Alleinstellungsmerkmal soll dadurch gewährleistet werden, dass "allen Passagieren ein qualitativ hochwertiger Service geboten wird, wobei der Schwerpunkt auf Komfort und Bequemlichkeit liegt". So stellt sich das Unternehmen selbst dar.

Den entsprechenden Komfort will Bavarian Airlines wohl vor allem durch eine echte Business Class bieten. Diese soll parallel zur US-amerikanischen "Domestic First Class" mit einer 1-1-Bestuhlung aufwarten. In den Maschinen will die ambitionierte Fluggesellschaft mit 129 Sitzen auskommen. Möglich wären in den Flugzeugen bis zu 146 Sitzplätze. An Bord soll es außerdem Wlan und Inflight-Entertainment-Bildschirme an allen Plätzen geben.

Bavarian Airlines: Krypto-Meilen und eigene Kryptowährung

Im Loyaltyprogramm will sich Bavarian Airlines endgütig von anderen Fluggesellschaften abheben. Anstelle von Meilen soll es "Bewards" in Form von Blockchain-Tokens geben. Das Start-up will mit "BVX" eine eigene Kryptowährung erschaffen. Diese kann dann von Kunden gegen Freiflüge eingetauscht oder gehandelt werden.

Tickets für Bavarian Airlines: Was kosten die Flüge?

Derzeit gibt es noch keine Informationen bezüglich der Preise für die Flüge von Bavarian Airlines. Noch sind keine Tickets erhältlich. Der Ticket-Vorverkauf soll allerdings schon im Frühjahr beginnen.