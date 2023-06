Warnung des DWD: Bayern stehen heute schwere Gewitter bevor

Am Donnerstag dürfte es in Bayern nicht nur ungemütlich werden, sondern teils auch gefährlich. Im Freistaat muss mit schweren Gewittern gerechnet werden.

Am heutigen Donnerstag kracht es: Der erste komplette Sommertag des Jahres dürfte in Bayern ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern im kompletten Freistaat. Die Warnung gilt ab Donnerstag, 22. Juni, um 13.00 Uhr. Sie läuft zunächst bis Freitag, 23. Juni, um 4.00 Uhr.

Gewitterwarnung: Bayern erwartet heute schwere Gewitter

Passend zum kalendarischen Sommeranfang erwartet Bayern am heutigen Donnerstag damit ein schweres Sommergewitter. "Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter", heißt es in der Warnung vor Unwetter und schwerem Gewitter des DWD. Demnach sorgen Gewitterzellen dafür, dass es zu Starkregen und Stürmen kommt.

In Bayern ist sogar mit Orkanböen zu rechnen, die bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen können. Auch starker Hagel ist möglich. Es könnten Hagelkörner mit einer Größe von fünf bis sieben Zentimetern herunterkommen. Gleichzeitig gilt am Donnerstag bis 19.00 Uhr übrigens auch noch eine Hitzewarnung des DWD.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 22. Juni betrug 4,8°C im Jahre 1981, die höchste gemessene Temperatur betrug 32,2°C im Jahre 2017.

Die Gewitter sollen erst in der Nacht zum Freitag langsam abziehen. Am Freitag bleibt es dann überwiegend trocken und das schwere Sommergewitter ist überstanden.

Augsburg: Gewitterwarnung heute für die Region

Die Gewitterwarnung des DWD gilt auch für Augsburg. "Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h (Bft 9-12) und Hagel um 5 cm auftreten. Ganz vereinzelt sind auch Großhagel mit Korngrößen um 7 cm und Orkanböen bis 140 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab", schreibt der Wetterdienst für die Region.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 27°C, nachmittags 32°C und abends 25°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Bevor es am Donnerstag zu den Gewittern kommt, dürften in und um Augsburg hohe Temperaturen erreicht werden. Das Thermometer könnte bis auf 30 Grad klettern.