Beste Smartphones 2023: Das sind die heißen Anwärter

Jährlich kommen viele neue Smartphones auf den Markt. Welche Geräte eignen sich für Verbraucher am besten? Aktuelle Tests bewerten die Marktlage des Jahres 2023.

Smartphones sind unser täglicher Begleiter - und befinden sich zumeist wohl auch in der Nacht in Griffweite. Wenn es um die Wahl eines geeigneten Geräts geht, stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Sich beim Kauf für ein bestimmtes Gerät zu entscheiden, ist daher nicht einfach. Wir klären über die vermeintlich besten Smartphones des Jahres 2023 auf, die von Organisationen wie der Stiftung Warentest positiv bewertet werden.

Smartphone-Bestenliste: Worauf es bei den Endgeräten ankommt

Die Testergebnisse von Fachportalen verdeutlichen, dass der Mix aus Prozessor-Leistung, Kamera, Akku, Usability (Nutzbarkeit) und Auflösung immer weiter voranschreitet und die Produkte verschiedener Anbieter immer besser werden. Längst machen die Verkaufszahlen in Sachen Smartphones nicht mehr nur bekannte Anbieter wie Apple, Samsung oder Motorola unter sich aus. Auffällig: Sony (Xperia) aus Japan taucht in den Listen der besonders gelobten Modelle überhaupt nicht auf. Speziell aus China gibt es Modelle, die im Hinblick auf Qualität und Leistung (hierzulande) traditionelleren Marken kaum mehr nachstehen und sich einer immer größeren Beliebtheit und Nachfrage erfreuen. Auch ein junges Unternehmen aus Großbritannien schafft es mit einem Smartphone in die Bestenliste der Stiftung Warentest.

Letztlich sind die Bedürfnisse der Kunden unterschiedlich - und ein Gerät kann aus unterschiedlichen Gründen am besten geeignet sein. Zweifellos lässt sich jedoch sagen, dass Bilder machen per Smartphone-Kamera auf der Rangliste der populären Funktionen weit oben steht. Wir haben Tests unter die Lupe genommen und präsentieren eine Auswahl von sehr gut bis gut bewerteten Smartphones. Interessant: Der Gesamt-Testsieger eines Portals kann sich in anderen Bewertungen gerade mal in den Top Ten befinden. Beispiel: das iPhone 14 Pro.

Gesamt-Testsieger 2023: Apple iPhone 14 Pro? Oder lieber Samsung?

Android von Google oder Apple iOS? Für eine Mehrheit der Smartphone-Besitzer eine wohl dogmatische Frage. Die Fachportale kommen bei der Frage nach dem besten Smartphones des Jahres zu unterschiedlichen Bewertungen. Ein heißer Anwärter ist natürlich das neueste Gerät der Marke Apple. Kostspielig ist das iPhone seit jeher - doch gelten die Produkte als äußerst langlebig. Kein Wunder also, dass im Vergleich der Stiftung Warentest (Dezember-Ausgabe) das iPhone 14 Pro besonders gut abschneidet (Gesamtnote 1,6). Die Gründe: Mit "sehr gut" werden die Bereiche Stabilität, Handhabung sowie Display bewertet. Allerdings spielt hier eine Rolle, dass das brandneue Galaxy S23 von Samsung bis dato noch keinem Test unterzogen wurde. Neupreis (Frühjahr 2023): ca. 1200 Euro.

Daher fällt der Vergleich bei Chip.de anders aus: Für die Experten ist das Samsung Galaxy S23 Ultra das beste Smartphone der Gegenwart, dazu das Pendant Galaxy S23 Plus (unterscheiden sich in Größe und Akku). Die Punkte Leistung, Akku-Laufzeit und der App-Store schnitten besonders gut ab und erhielten die Note 1,0. Und das iPhone 14 Pro? Auf Rang zehn. Pragmatisch vollzieht den Vergleich ComputerBild - und kürt zwei Testsieger. Für iOS landet wenig verwunderlich das Apple iPhone 14 Pro ganz oben, mit Android-Betriebssystem schneidet das neue Galaxy S23 Ultra am besten ab. Das Portal verweist darauf, dass dieses Smartphone besser abschneidet, "als alle zuvor getesteten Modelle". Luft nach oben gebe es jedoch beim "Ladespeed". Neupreis (Frühjahr 2023): etwas mehr als 1100 Euro.

Bestes Smartphone bis 1000 Euro: Xiaomi 13 ein heißer Anwärter

Übereinstimmend gute Testbewertungen erhält das Xiaomi 13. Der chinesische Anbieter (2010 gegründet) ist seit wenigen Jahren auch hier auf dem Markt vertreten, schafft es aber bereits, mit seinen Produkten die kritischen Blicke der bewertenden Personen zu überzeugen. Das Smartphone ist für weniger als 1000 Euro zu haben und sticht besonders in den Punkten Akku-Laufzeit, Display-Auflösung und Appstore hervor, glaubt man Chip.de. Auch das Display und die Leistungskapazität sind als überzeugende Faktoren zu nennen. Die ComputerBild hebt die Aspekte Geschwindigkeit, Wasserfestigkeit und Kamera hervor. Auch das Laden klappt mit dem China-Smartphone demnach überragend.

Auch das "herkömmliche" Samsung S23 ist bei den Smartphones bis 1000 Euro angesehen: Leistung, Display-Auflösung, die Nutzbarkeit des Appstores sowie die Akku-Laufzeit machen das koreanische Modell zu einer beliebten Wahl. Auch das Google Pixel 7 Pro erhält gute Bewertungen, Chip.de erwähnt die Faktoren Smartphone-Kamera, Display und Appstore. Mit weniger als 800 Euro ist dieses Gerät auch das günstigste der bisher genannten. Ähnlich gut schneidet das Oppo Find X5 Pro ab, es kostet jedoch fast 200 Euro mehr.

Bestes Smartphone bis 500 Euro: No-Name-Anbieter schneidet gut ab

Ein heißer Kandidat, wenn es um das beste Smartphone unter 500 Euro geht: das Nothing Phone (1). Der Hersteller Nothing sitzt in der britischen Metropole London und wurde erst 2020 gegründet. Den Marktstart vollzog der Anbieter erst kürzlich - und schneidet bei der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote 2,0 ab. ComputerBild hebt das außergewöhnliche Design hervor, nützliche LED's auf der Rückseite und die Sonderfunktion für kabelloses Laden. Hier erhält das Smartphone die Gesamtnote 1,8. Der Preis: knapp 500 Euro.

Das Google Pixel 6 erscheint ebenfalls als geeignete Wahl: Es überzeugt durch die Nutzbarkeit des Appstores, auch die Ausstattung und die Kamera stechen laut Chip.de bei dem Smartphone des Suchmaschinen-Giganten hervor. Die Stiftung Warentest hält dieses Produkt ebenfalls für überzeugend (Note 1,9).

Beste Smartphones bis 400 Euro: OnePlus als Preis-Leistungs-Sieger

Aus Verbrauchersicht am optimalsten erscheint ein Gerät, das nicht überteuert ist und dazu eine überzeugende Leistung bietet. Als heißer Anwärter in diesem Sinne wird in Tests das OnePlus Nord 2T 5G genannt. Der chinesische Elektrohersteller hat ein Smartphone im Angebot, das knapp 400 Euro kostet und leistungstechnisch dem Vernehmen nach mit wesentlich teureren Geräten mithalten kann. Die Stiftung Warentest erteilt die Gesamtnote 2,1 - nennt jedoch den Akku als Schwachstelle. Allerdings gibt es da noch das Schwestermodell OnePlus Nord 2 5G - und von Chip.de wird dessen Akkuleistung als hervorragend bewertet. Dazu ist es auch für um die 400 Euro zu haben. Weitere Stärke: der Appstore. Abstriche müssen dafür bei der Ausstattung gemacht werden. Übrigens: Diese Marke wird von Stiftung Warentest insgesamt als "beste Handymarke" betrachtet, klingt also nach einem guten Kaufargument.

Bei den besten Smartphones für Preise bis 400 Euro sticht noch heraus: das Samsung Galaxy S20 FE 5G. Das koreanische Gerät kostet in der Neuanschaffung keine 400 Euro und besticht bei Chip.de (Gesamtnote 1,3) besonders in den Kategorien Akku und Appstore - und steht darin auch wesentlich teureren Geräten in nichts nach.

Bestes Smartphone bis 300 Euro? Xiaomi vorne mit dabei

Bei den offenbar besten günstigen Handys bzw. Smartphones ist die China-Marke Xiaomi mit einer Reihe von Geräten vertreten, geht es nach der Auswertung von Chip.de. Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro sowie das Redmi Note 11 Pro 5G überzeugen besonders in den Kategorien Akku-Performance, Display und Appstore. Wer allerdings Wert auf eine überdurchschnittlich gute Kamera legt, sollte eher zu teureren Geräten greifen. Dieses Phänomen liegt jedoch an der Preiskategorie und nicht am Hersteller. Denn auch das Motorola Edge 30 Neo überzeugt abgesehen davon mit einer guten Testbenotung. Auch die ComputerBild sieht die Xiaomi-Smartphones vorne mit dabei und erwähnt die Aspekte 5G-Netz, Display und Ausdauer. Eine gute Lösung in Sachen Kamera könnte laut diesem Portal das Xiaomi 11 Lite 5G NE sein - denn hier ist von einer guten Fotoqualität die Rede.

Beste Smartphones für unter 200 Euro: Die besten günstigen Handys

Ist es möglich, auch für weniger als 200 Euro ein ordentliches Smartphone zu erhalten, das mit einem guten Verhältnis aus Preis und Leistung besticht? Geht es nach Chip.de, ist das Xiaomi Redmi Note 11S eine empfehlenswerte Alternative. Auch bei diesem Gerät sind die Bereiche Akku, Appstore und Display scheinbar mit einer herausragenden Qualität ausgestattet. Die Gesamtnote ist mit 1,8 absolut zufriedenstellend - für ein Handy, dessen Neupreis Ende März 2023 keine 190 Euro beträgt. Ähnlich gut schneidet das Xiaomi Redmi Note 10 ab. Mit 1,9 schneidet in dieser Preiskategorie auch das Motorola Moto G52 ziemlich überzeugend ab. Akkuleistung, Display und die praktikable Nutzung des Appstores erhält von den Experten eine gute Bewertung.

Smartphone-Vergleich 2023: Zwei negative Punkte treten hervor

Abschließend seien zwei wichtige Erkenntnisse erwähnt, welche die Stiftung Warentest in ihrem Smartphone-Vergleich gesammelt hat: Zum einen haben die bereits 2022 ziemlich angesagten "Klapphandys" wie die Galaxy-Modelle Fold und Flip keine überzeugende Stabilität, weil das empfindliche Bildschirmglas als ziemlich anfällig für Kratzer erachtet wird. Außerdem kritisiert das Verbraucherportal, dass nahezu bei jedem zweiten getesteten Smartphone überhaupt kein Ladegerät mehr mitgeliefert wurde, was angeblich mit der Standardisierung des USB-C-Anschlusses zusammenhängt.