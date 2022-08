Diese Mondmissionen gab es bislang

Zum ersten Mal seit 50 Jahren will die NASA wieder ein Raumschiff zum Mond schicken. Hier finden Sie einen Überblick über alle bemannten und unbemannten Mondmissionen.

Ende August sollte eigentlich die Mondmission Artemis der NASA beginnen. Der Start wurde nun aber doch wegen eines Problems an einem der Haupttriebwerke verschoben. Mit der Artemis-Mission will die USA zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder ein Raumschiff zum Mond schicken. Die letzte bemannte Mondlandung war 1972 mit einer dreiköpfigen Besatzung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle erfolgreichen Mondmissionen, die bislang stattgefunden haben.

Bemannte Mondmissionen im Überblick

Der erste bemannte Mondorbit mit einer Rückkehr zur Erde fand im Jahr 1968 statt. Die NASA schickte Frank Borman, James A. Lovell und William Anders bei der Mission Apollo 8 ins All und schrieb damit Raumfahrt-Geschichte. Ein Jahr später testete die NASA ein Landemodul im Mondorbit. Dabei näherten sich die Astronauten Tom Stafford, John Young und Eugene Cernan der Mondoberfläche bis auf 14 Kilometer. Noch im selben Jahr, am 20. Juli 1969, fand dann die erste bemannte Mondlandung im Rahmen der Mission der Apollo 11 in der Geschichte der Raumfahrt statt. Dabei waren Neul Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins. Im November schickte die NASA dann Charles Conrad, Richard Gordon und Alan Bean mit der Apollo 12 auf den Mond, auf dem sie am 19. November landeten.

Auch 1971 fanden im Rahmen der Missionen Apollo 12 und Apollo 15 zwei bemannte Mondlandungen statt. Im Februar betraten Alan Shepard, Stuart Roosa und Edgar Mitchell den Mond, im Juli dann David Scott, James Irwin und Alfred Worden. Im darauffolgenden Jahr wurden dann die Missionen Apollo 16 und Apollo 17 umgesetzt. John Young, Thomas Mattingly, Charles Duke, Eugene Cernan, Ronald Evens und Harrison Schmitt landeten dabei auf dem Mond. Seitdem gab es keine bemannten Mondlandungen mehr.

Unbemannte Mondmissionen im Überblick

Auch die erste unbemannte Mondmission, die erfolgreich beendet wurde, wurde von der NASA im Jahr 1959 durchgeführt. Ein Überblick über alle erfolgreichen unbemannten Mondmissionen bis heute:

1959: Im Rahmen der Mission Pioneer 4 flog eine Sonde in 60.000 Kilometer Entfernung am Mond vorbei und drang damit als erstes Raumschiff der USA in den interplanetaren Raum ein.

1959: In einer Entfernung von 6200 Kilometern flog eine Sonde der Mission Luna 3 der Sowjetunion am Mond vorbei. Sie lieferte erste Aufnahmen von der Rückseite des Mondes und verglühte 1960 in der Erdatmosphäre.

Nachdem es zuvor nur harte Landungen auf dem Mond gegeben hatte, landete 1966 eine der NASA-Mission Surveyor 1 weich auf der Mondoberfläche und übertrug 11.200 Bilder. 1966: Bei der Mission Lunar Orbiter 1 der NASA übermittelte der erste Orbiter der USA 229 Bilder.

Geplante bemannte Mondmissionen

Auch in den kommenden Jahren sind zahlreiche Mondmissionen geplant. Die nächste bemannte Mission hat die NASA für 2023 geplant. Im Rahmen der Mission Dear Moon soll das Raumschiff Starship mit dem Finanzier Yusaku Maezawa und einer Gruppe von Künstlern am Mond vorbeifliegen. Ein Jahr später soll das Raumschiff Orion als Teil des Projekts Artemis 2 in Richtung Mond starten. Die Besatzung soll aus zwei bis vier Raumfahrern bestehen, welche dem Artemis-Astronautenteam angehören.

