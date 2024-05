Friedrichshafen

vor 46 Min.

Mann springt von Tretboot in Bodensee und wird seitdem vermisst

Ein Mann ist am Montagnachmittag von einem Tretboot in den Bodensee gesprungen und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Am Dienstagmorgen geht die Suche nach dem Vermissten weiter.

Von Svenja Moller