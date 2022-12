Nach fast acht Monaten Haft: Boris Becker heute im TV-Interview

Zum ersten Mal nach seiner Haftentlassung zeigt sich Boris Becker heute Abend im Fernsehen. Sat.1 hat eine Sondersendung mit dem Ex-Tennisstar angekündigt.

Erstmals nach seiner Haftentlassung zeigt sich Boris Becker wieder in der Öffentlichkeit. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellte sich der ehemalige Tennisstar den Fragen von Moderator Steven Gätjen. Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? Was hat er ganz konkret besonders vermisst? Was überraschenderweise gar nicht? Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt? Sat.1 zeigt heute ab 20.15 die Sondersendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" – das laut dem Sender weltweit einzige Interview mit dem 55-Jährigen in diesem Jahr.

Schon im Vorfeld traf Gätjen Becker im Gefängnis Huntercombe bei London. Bei dem Gespräch der beiden ging es um die Haftbedingungen in den Gefängnissen. "Nach den ersten vier Tagen in Einzelhaft war für ihn das einzige Ziel, rauszukommen und zu arbeiten. Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht", so Gätjen laut einer Mitteilung des Senders.

Die Sondersendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" wird heute ab 20.15 Uhr im Fernsehen auf Sat.1 und online bei Joyn gezeigt. Im Anschluss an das Interview strahlt Sat.1 die Dokumentationen "akte. Spezial: Boris Becker – Vom Helden zum Häftling" und "Boris Becker – Der Spieler" aus.

Boris Becker nach knapp acht Monaten aus Haft entlassen

Becker hatte knapp acht Monate in Haft verbracht, nachdem er am 29. April wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. Er soll 2,5 Millionen Pfund steuerlich hinterzogen haben. Am vergangenen Donnerstag wurde der 55-Jährige vorzeitig entlassen. "Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser in der vergangenen Woche mit.

Grund für Beckers Freilassung ist ein Schnellverfahren, für das er zugelassen wurde. Durch dieses können ausländische Häftlinge ihre Entlassung und Abschiebung in ihre Heimatländer beantragen. Dadurch sollen britische Gefängnisse entlastet und Geld gespart werden.

Apple TV+ kündigt Dokumentation über Boris Becker an

Bereits in der vergangenen Woche hat Apple eine Dokumentation über Boris Becker angekündigt und einen ersten emotionalen Trailer dazu veröffentlicht. Sie basiere auf drei Jahren exklusivem Zugang zu Becker und werde "alle Aspekte des Mannes" beleuchten, hieß es in einer Mitteilung. Einen Titel der zweiteiligen Serie gibt es noch nicht, und auch der Veröffentlichungstermin ist noch unklar.