US-Basketballerin Brittney Griner aus Haft in Russland entlassen

Die US-amerikanische Profibasketballerin Brittney Griner wurde aus russischer Haft entlassen. Die Freilassung wurde durch einen brisanten Gefangenenaustausch möglich.

Brittney Griner ist frei. Die Profibasketballerin aus den USA wurde aus einer russischen Haftanstalt entlassen. Sie war zuvor in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Freilassung wurde nun durch einen Gefangenenaustausch möglich.

Gefangenenaustausch: Brittney Griner gegen Viktor But ausgetauscht

Griner wurde gegen den Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. Der russische Staatsbürger hatte sich seit 12 Jahren in einem amerikanischen Gefängnis befunden. Der Gefangenenaustausch fand auf dem Flughafen von Abu Dhabi statt. Das teilte das russische Außenministerium am Donnerstag mit.

Laut dem amerikanischen Sender CBS wurde der Gefangenenaustausch in den letzten Tagen von US-Präsident Joe Biden genehmigt. Er twitterte am Donnerstagnachmittag (europäischer Zeit), dass sich Griner in Sicherheit und auf dem Heimweg befinde. Er postete auch zwei Fotos. Auf einem davon schließt er Griners Ehefrau Cherelle Griner in die Arme. Sie hatte sich lautstark für die Freilassung von Brittney Griner eingesetzt.

Griner ist frei: Sie wurde zuvor an Moskauer Flughafen festgenommen

Griner war im Februar diesen Jahres an einem Moskauer Flughafen verhaftet worden. Sie war in Besitz eines Cannabisöls gewesen, welches in Russland offenbar illegal ist. In der Folge war sie zu neun Jahren Haft verurteilt und im November in eine Strafkolonie gebracht worden.

Im Juli hatte die US-Regierung Russland bereits einen Gefangenenaustausch um Griner vorgeschlagen. Moskau hatte sich schon lange um die Freilassung von But bemüht.

Gefangenenaustausch mit Griner: Wer ist Viktor But?

But war hingegen in den USA zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, von denen er bereits 12 abgesessen hatte. Vor seiner Verhaftung galt er als einer der meistgesuchten Männer der Welt. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetunion wurde er als "Händler des Todes" bekannt. Er verkaufte unter anderem Waffen an Kriegsherren und abtrünnige Regierungen.

2008 wurde er nach einer spektakulären Polizeiaktion in Thailands Hauptstadt Bangkok verhaftet und zwei Jahre später an die USA ausgeliefert.