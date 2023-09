Corona-Quarantäne: Wie lange sollte sie dauern?

Das Thema Corona begleitet uns auch im Jahr 2023 noch. Wer sich womöglich angesteckt hat, sollte sich in Quarantäne begeben. Wir erklären, wie lange.

Seit bald vier Jahren wähnt sich Deutschland und der Rest der Welt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Isolationspflicht wurde mittlerweile abgeschafft - nach und nach von allen Bundesländern. Aber: Isolation ist entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht das gleiche wie Quarantäne.

Wir erklären den Unterschied, die aktuelle Regelung und wie lange Personen sich in Quarantäne begeben sollten.

Quarantäne und Isolation: Worin der Unterschied besteht

Bei einer Quarantäne handelt es sich um den Verdachtsfall einer Ansteckung (in diesem Fall Corona). Wenn jemand engen Kontakt mit einer infizierten Person hatte oder sich in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat, sollte er sich in Quarantäne begeben. Die Corona-Isolation hat dieses Stadium bereits hinter sich gelassen: In diese hat sich ein nachweislich angesteckter Mensch begeben. Laut Gesundheitsministerium handelte es sich um "eine behördlich angeordnete Maßnahme für Personen, bei denen SARS-CoV-2 durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test" ermittelt wurde.

In Deutschland ist die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen allerdings gestrichen - in vielen Bundesländern bereits seit dem Frühjahr 2022. Der Bund spricht seitdem nur noch eine Quarantäne-Empfehlung für alle jene aus, die sich mit Corona angesteckt haben könnten. Denn: Das Ansteckungsrisiko ist kurz vor und nach Symptombeginn am höchsten. Beim Verdachtsfall als Kontaktperson wird dringend geraten, einen täglichen Check per Schnelltest vorzunehmen.

Corona: Wie lange ist die Dauer einer Quarantäne?

Die Quarantäne wird dagegen als "zeitlich begrenzte häusliche Absonderung" definiert. Speziell Kontakte zu Personen einer Risikogruppe für schwere Verläufe sollten tunlichst vermieden werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt eine Quarantäne von fünf Tagen.

Quarantäne-Dauer wegen Corona: Wie lange ist man ansteckend?

Hauptsächlich während der Inkubationszeit - der Spanne zwischen Ansteckung und Ausbruch von Covid-19 - kann man andere Menschen mit Corona anstecken. Am höchsten ist das Infektionsrisiko kurz vor und nach dem Beginn von Symptomen. Jedoch kann sich auch dann untereinander angesteckt werden, wenn keine Symptome vorhanden sind.