Kreuzfahrt mit AIDA, TUI und Co.: Aktuelle Corona-Regeln im Überblick

Der Kreuzfahrtsektor verzeichnet wieder Zulauf, Corona spielt hier aber weiterhin eine Rolle. Die aktuellen Corona-Regeln auf einer Kreuzfahrt stellen wir hier vor.

Auf der ganzen Welt hat die Entspannung der Sicherheitslage im Hinblick auf Covid-19 zugenommen und zu Erleichterungen beim Reiseverkehr geführt. Das betrifft auch Fahrten mit dem Schiff. Zwar gibt es je nach Land und Region unterschiedliche Auslegungen, jedoch stechen überall in der Welt wieder Kreuzfahrtriesen in See, um Urlauber an Bord zu unterhalten, mit Köstlichkeiten zu versorgen oder sie an die Strände/Buchten sehenswerter Destinationen zu befördern.

Bei der Schilderung der aktuellen Corona-Regeln an Bord der Touristikunternehmen gibt es zwei wesentliche Merkmale, welche im Vordergrund stehen und auf die auch der ADAC hinweist:

Unterschiedliche Regelungen im Hinblick auf die Impfpflicht und Tests

Corona-Masken an Bord der Schiffe werden zumeist empfohlen, nicht jedoch vorgeschrieben.

Die hierzulande größten Anbieter von Kreuzfahrten haben im Herbst 2022 beim Umgang mit dem Coronavirus neue Regeln festgelegt. Je nach Anbieter ist ein Blick auf die spezifischen Anforderungen unausweichlich. Die Wichtigsten im Überblick:

Corona-Regeln bei AIDA: Kreuzfahrten mit weniger Einschränkung

AIDA Cruises ist ein bekannter Veranstalter von Kreuzfahrten und hat Mitte September seine Corona-Regeln angepasst. Diese erklären, was Passagiere vor Reiseantritt beachten müssen:

Es muss ein zertifizierter negativer Antigentest für alle Gäste ab 3 Jahren vorgelegt werden.

Kinder und Jugendliche unter 18 benötigen generell keinen Impfschutz.

Für Reisen mit bis zu 15 Tagen Reiselänge ist zumeist auch ab 18 keine Impfung nötig.

Reisen ab 16 Tagen Reiselänge: vollständiger Impfschutz für Gäste ab 18 Jahren, auch für Genesene. Als vollständig geimpft gilt, wer drei Einzelimpfungen bzw. als Genesener zwei Einzelimpfungen aufweist.

Auf Orient-Reisen ist gar keine Impfung erforderlich, wenn stattdessen ein PCR-Test oder ein Genesenen-Nachweis vorgelegt wird.

Zur Verhaltensweise an Bord wird zu einem vollständigen Impfschutz und einer medizinischen Mund-Nasen-Schutzmaske in den Innenbereichen geraten, um die Gesundheit von Mitreisenden und Bordpersonal nicht zu gefährden. Weitere Corona-Informationen gibt es auf der AIDA-Plattform.

In den vergangenen beiden Wintern waren nur sehr wenige Kreuzfahrtschiffe überhaupt unterwegs - mit strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Foto: Arturo Jimenez, dpa (Symbolbild)

Costa Crociere: AIDA-Mutter mit folgenden Corona-Regeln

Costa Crociere ist das italienische Mutterunternehmen von AIDA Cruises und hat an Bord seiner Kreuzfahrtschiffe ab 8. Oktober 2022 ebenfalls weniger Einschränkungen. Auf seiner Website stellt der Reiseanbieter die aktuellen, angepassten Corona-Bedingungen für Passagiere bereit:

Lesen Sie dazu auch

Corona-Test: Gäste im Alter bis 5 und vollständig Immunisierte müssen an Bord keinen Antigentest vorlegen.

Für das Mittelmeer und die Karibik werden ungeimpfte Gäste akzeptiert, wenn sie die Bescheinigung eines negativen Antigen-Tests oder eines PCR-Tests vorweisen.

und die werden ungeimpfte Gäste akzeptiert, wenn sie die Bescheinigung eines negativen Antigen-Tests oder eines PCR-Tests vorweisen. Für die Arabischen Emirate dürfen keine Gäste ab 12 Jahren an Bord, die nicht gegen Corona geimpft sind. Status "impfbefreit" wird nicht akzeptiert.

geimpft sind. Status "impfbefreit" wird nicht akzeptiert. Für transatlantische Kreuzfahrten und Weltreisen dürfen keine Gäste ab 18 einschiffen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Status "impfbefreit" wird nicht akzeptiert.

und Weltreisen dürfen keine Gäste ab 18 einschiffen, die nicht gegen geimpft sind. Status "impfbefreit" wird nicht akzeptiert. An Bord muss kein Antigen-Schnelltest gemacht werden. Ausnahme: Zwischenstopps in St. Martin und St. Vincent ( Karibik ).

Die Maskenpflicht ist entfallen, wird jedoch weiterhin empfohlen. Verpflichtend bleibt der Mund-Nasen-Schutz offenbar während der ersten sieben Reisetage für Transatlantik-Kreuzfahrten sowie einer Weltreise! Weitere Informationen finden Sie hier.

TUI Cruises und "Mein Schiff": Corona-Regeln gelten bei Kreuzfahrten

In Deutschland ist auch das Reiseunternehmen TUI Cruises/Mein Schiff ein beliebter Anbieter von Schiffsreisen. Die Kreuzfahrtgesellschaft hat ihrerseits folgende Regelungen für Herbst und Winter 2022 kommuniziert:

Für Reisende ab dem Alter von 4 ist für die Einschiffung ein Corona-Selbsttest plus ein Antigen- oder PCR-Test festgelegt.

Alle Gäste ab 12 müssen vollständig geimpft sein. Es dürfen nur Reisende mit einer der folgenden Voraussetzungen an Bord: mindestens zwei Impfdosen erhalten oder aber genesen und zusätzlich einmal geimpft.

Anerkannt werden alle von der Europäische Arzneimittel-Agentur EMA zugelassenen Impfstoffe.

zugelassenen Impfstoffe. Maskenpflicht an Bord der Kreuzfahrtschiffe gibt es nicht, wird jedoch in Innenbereichen empfohlen.

Weitere Informationen des Anbieters zu den jeweiligen Urlaubs- und Reisezielen.

Zu Beginn des Jahres 2022 gab es für zahlreiche Kreuzfahrer noch eine Hiobsbotschaft: Reisen mussten aufgrund von Corona-Infektionen frühzeitig abgebrochen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

MSC Cruises in Corona-Zeiten: Neue Regeln seit Oktober 2022

Auch bei MSC-Kreuzfahrten handelt es sich um eine populäre Wahl deutscher Urlauber und Urlauberinnen. Das italienische Unternehmen bietet Reisen in und durch zahlreiche Gewässer an. Seit Oktober sind neue Regeln bezüglich Corona-Pandemie inkraft getreten, die sich je nach Destination unterscheiden. Die Bedingungen für Europa lauten:

Reisende ab 2 erhalten Zutritt an Bord, wenn sie einen Antigen- oder PCR-Test vorweisen können.

Bei Kreuzfahrtreisen durch Europa müssen alle Gäste ab 18 eine vollständige Immunisierung besitzen - genesen und einmal geimpft oder ohne Impfung, sofern sie innerhalb der letzten sechs Monate genesen sind.

müssen alle Gäste ab 18 eine vollständige Immunisierung besitzen - genesen und einmal geimpft oder ohne Impfung, sofern sie innerhalb der letzten sechs Monate genesen sind. Maskenpflicht besteht an Bord der MSC-Schiffe nicht, es wird aber in den Innenbereichen empfohlen.

Bei MSC-Kreuzfahrten zu weiteren Destinationen gelten zum Teil strengere Regeln. Hier gibt es die aktuell gültigen Corona-Regeln für die jeweilige Region.