Staffel 2 der "Der Herr der Ringe"-Serie: Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Staffel 2 der "Der Herr der Ringe"-Serie ist offiziell bestätigt. Wir enthüllen, was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Staffel 2 der "Herr der Ringe"-Serie ist in Arbeit - die von vielen Fans ersehnte Fortsetzung von "Die Ringe der Macht" nimmt Gestalt an. Wir verraten Ihnen hier, was wir schon in Erfahrung bringen konnten.

Start der Staffel 2 von "Die Ringe der Macht": Wann geht die "Der Herr der Ringe"-Serie weiter?

Amazon hat zwar die weltweiten TV-Rechte zur Serie "Der Herr der Ringe" gekauft (und im Vertrag ist auch eine 5-Staffel-Vereinbarung enthalten), doch rein formell muss jede neue Staffel eigens bestellt werden. Das ist für Staffel 2 auch tatsächlich schon geschehen, doch Corona hat sämtliche Planungen durcheinander gewirbelt - nicht nur in Hollywood, wie wir auch in Europa bitter zur Kenntnis nehmen mussten. Daher musste der Start von Staffel 1 der "Herr der Ringe"-Serie auf den 2. September 2022 gelegt werden - "die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend", wie es im linearen Fernsehen immer so schön heißt. Wer also hofft, der zweite Teil werde 2023 erscheinen, dürfte wohl enttäuscht werden. Nach aktuellem Stand werden die neuen Folgen wohl erst im Herbst 2024 erscheinen.

Immerhin: Die Dreharbeiten haben bereits am 3. Oktober 2022 begonnen - übrigens nicht in Neuseeland. Obwohl das Land am anderen Ende der Erde untrennbar mit dem "Ringe"-Epos verbunden ist und auch die erste Staffel von "Die Ringe der Macht" dort gefilmt wurde, sind die weiteren Drehs nach Großbritannien verlegt worden. Kostengründe, Einreisebeschränkungen - die Entscheidung macht Sinn. Ein paar Szenen werden aber wohl doch in Auckland entstehen.

Besetzung der "Der Herr der Ringe"-Serie, Staffel 2: Welche Schauspieler sind im Cast?

Das ist der Haupt-Cast aus Staffel 1, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch in Staffel 2 dabei ist:

Morfydd Clark als Galadriel

Ismael Cruz Córdova als Arondir

Robert Aramayo als Elrond

Benjamin Walker als Hochkönig Gilgalad

Charles Edwards als Schmiedemeister Celebrimbor

Markella Kavenagh als Eleanor "Nori" Brandyfoot

Es wird außerdem vermutet, dass auch einige der Neben-Akteure aus Staffel 1 in der zweiten Staffel zu sehen sind:

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Sara Zwangobani

Megan Richards

Sir Lenny Henry

Daniel Weyman

Peter Mullanm

Owain Arthur

Charlie Vickers

Ema Horvath

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Cynthia Addai-Robinson

Maxim Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrell

Peter Mullan

Lloyd Owen

Augustus Prew

Peter Tait

Alex Tarrant

Leon Wadham

Wenn yahaoo!news Recht behält, ist einer der neuen Charaktere in Staffel 2 der Elb Círdan. Als einer der ältesten und weisesten Elben hat er einst einen der drei ersten Ringe bekommen. Wer seine Rolle spielen wird, ist bisher noch nicht durchgesickert.

Die Neuzugänge im Cast der 2. Staffel wurden inzwischen bekannt gegeben: Sam Hazeldine wird den Ork-Anführer "Adar"spielen. Ciarán Hinds, bekannt aus "Game of Thrones", Rory Kinnear aus "James Bond" und Tanya Moodie aus "Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers" erhalten außerdem neue, noch nicht bekannte Rollen.

Das sind die Neuzugänge in der Besetzung der 2. Staffel:

Oliver Alvin-Wilson

Stuart Bowman

Gavi Singh Chera

Singh Chera William Chubb

Kevin Eldon

Will Keen

Selina Lo

Calam Lynch

Gabriel Akuwudike

Yasen "Zates" Atour

Ben Daniels

Amelia Kenworthy

Nia Towle

Nicholas Woodeson

Staffel 2 der "Der Herr der Ringe"-Serie: Was wissen wir zur Handlung?

Die Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne haben in The Hollywood Reporter angedeutet, dass es bei Staffel 2 erheblich düsterer zugehen könnte als bisher. Dummerweise beziehen sie sich in ihrem Interview praktisch ausschließlich auf Dinge, die Sie entweder aus Staffel 1 schon wissen oder (Spoiler?) auf gar keinen Fall wissen wollen.

Eins liegt natürlich auf der Hand: Sauron ist enthüllt und blickt auf den glühenden Schicksalsberg, die neuen Südlande, genannt "Mordor". Die zweite Staffel wird mit dem enttarnten Sauron voranschreiten. Die Charaktere, die wir bisher kennengelernt (und liebengelernt?) haben, dürften daher in schwere Bedrängnis geraten und auf schlimmste Weise geprüft werden. Zudem dürfte enthüllt werden, wie stark die Macht der drei Elbenringe und ihrer Ringträger tatsächlich ist - und was diese Macht bedeutet.