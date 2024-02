Die größten Fußballstadien in Deutschland: Kennen Sie die Top 6?

Deutschland ist eine Fußballnation. Das erkennt man bereits daran, dass in nahezu jeder größeren Stadt ein Fußballstadion des jeweiligen Heimatvereins steht. Das sind die größten Stadien Deutschlands.

Deutschland, ein Land, in dem die Liebe zum Sport und Fußball tief verwurzelt ist, beherbergt einige der größten und markantesten Stadien Europas. Von der modernen Allianz Arena bis zum traditionsreichen Signal Iduna Park – diese Spielstätten sind nicht nur Schauplätze für packende Matches, sondern auch ein Spiegel der fußballerischen Leidenschaft im Land. Jenseits ihrer imposanten Architektur sind diese Stadien lebendige Bühnen für die Entfaltung von Fußballgeschichte. Doch die Atmosphäre, die diese Stadien zum Leben erweckt, ist den Fans vor Ort zu verdanken. Je nach Stadion können dabei mehrere tausend Menschen auf den Tribünen das Spiel verfolgen. Die Zahlen im Ranking um die fünf größten Fußballstadien nach Zuschauerkapazität stammen aus Daten der Webseite StadiumDB.

Das größte Stadion Deutschlands: Signal Iduna Park

Im Ranking um das größte Stadion Deutschlands landet der Signal Iduna Park auf dem ersten Platz, mit einer Kapazität für insgesamt 81.365 Personen. Davon sind laut Statista über 28.000 Stehplätze, darunter die größte Stehtribüne Europas, unter den Fans als "Gelbe Wand" bekannt. Die Anzahl der Sitzplätze liegt bei etwa 53.000. Der Signal Iduna Park steht in Dortmund an der Stobelallee und ist Heimat des Fußballvereins Borussia Dortmund. Am 2. April 1974 konnte das Westfalenstadion in seinem ursprünglichen Zustand erstmals seine Pforten öffnen, als mit einer Kapazität für 54.000 überwiegend stehende Besucher die Einweihung in Form eines Freundschaftsspiels gegen Schalke 04 gefeiert wurde.

Verein: Borussia Dortmund

Kapazität: 81.365

Standort: Dortmund

Auf dem zweiten Platz der größten Stadien Deutschlands: Allianz Arena

Der zweite Platz der größten Stadien Deutschlands geht in die bayerische Landeshauptstadt München. Denn dort steht die Allianz Arena, das Heimatstadion des Fußballvereins FC Bayern München. Insgesamt können dort 75.024 Personen Platz finden. Eröffnet wurde die Allianz Arena im Jahr 2015, welche zudem als reine Fußball-Arena konzipiert worden ist. Die markante weiße Fassade besteht dabei aus insgesamt 2.784 rautenförmige Kissen aus ETFE-Folie, die durch Ventilatoren dauerhaft auf einem konstanten Druck gehalten werden.

Verein: FC Bayern München

Kapazität: 75.024

Standort: München

Das Olympiastadion auf dem dritten Platz der größten Stadien Deutschlands

Mit einer Zuschauerkapazität von insgesamt 74.475 Personen ist das Olympiastadion in Berlin auf dem dritten Platz rund um die größten Stadien Deutschlands zu finden. Seit der Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 dient das Berliner Olympiastadion laut eigener Angabe als Austragungsort für die Heimspiele von Hertha BSC. Mit Ausnahme der Spielzeiten 1986 und 1988 haben die Berliner ihren Hauptstadtclub durchgängig in dieser Spielstätte in Westend präsentiert. Erbaut wurde das Olympiastadion dabei im Jahr 1934, zwei Jahre später feierte das Stadion dann seine Eröffnung.

Verein: Hertha BSC

Kapazität: 74.475

Standort: Berlin

Viertgrößtes Stadion Deutschlands: Die Veltins-Arena

Auf dem vierten Platz im Ranking um die größten Stadien Deutschlands landet die Veltins-Arena, die in der nordrhein-westfälischen Stadt Gelsenkirchen steht. Insgesamt können dort 62.271 Menschen im Stadion zu Fußballspielen vor Ort sein. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 hat sich die Veltins-Arena als eine bedeutende Spielstätte in Europa etabliert. Mit ihrer Vielseitigkeit fungiert sie als Heimspielstätte des FC Schalke 04, aber auch als flexible Veranstaltungshalle für verschiedenste Events. Die Arena kann laut offizieller Webseite des Stadions innerhalb weniger Stunden für nahezu jede Art von Event umgebaut werden, sei es eine Skipiste, ein Messegelände, ein Opernhaus, ein Eisstadion oder einen Boxtempel.

Verein: FC Schalke 04

Kapazität: 62.271 Personen

Standort: Gelsenkirchen

Auf dem fünften Platz der größten Stadien Deutschlands: MHPArena

Die MHPArena in Stuttgart ist das Heimatstadion des Fußballvereins VfB Stuttgart. Mit einer Zuschauerkapazität von 60.449 Personen liegt das Stadion knapp hinter der Veltins-Arena und landet damit auf dem fünften Platz der größten Stadien Deutschlands. Die MHPArena Stuttgart steht auf dem Veranstaltungsgelände NeckarPark im Stadtbezirk Bad Cannstatt und hat eine Geschichte, die bis ins Jahr 1929 zurückreicht. Seit ihrer Erbauung hat die Arena laut eigenen Angaben mehrere Wandlungen und Umbauten durchlaufen, die letzte bedeutende Veränderung erfolgte im Jahr 2017 mit der Erneuerung des Stadiondachs, die die Arena auf ihren heutigen Stand brachte.

Verein: VfB Stuttgart

Kapazität. 60.449 Personen

Standort: Stuttgart

Das Volksparkstadion ist sechstgrößtes Stadion Deutschlands

Den sechsten und damit auch letzten Platz im Ranking der sechs größten Stadien Deutschlands belegt das Volksparkstadion in Hamburg. Denn das Heimatstadion des Hamburger SV besitzt eine Zuschauerkapazität von insgesamt 57.274 Personen. Seit den Zwanzigerjahren fungiert das Gelände im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld laut Webseite des HSV als Stadion, zuerst unter der Verwaltung der Stadt Altona und später unter der von Hamburg. Im Jahr 1998 erwarb der HSV das Areal von der Stadt Hamburg, baute auf eigene Kosten ein vereinseigenes Stadion und beendete die Arbeiten im Jahr 2000, wodurch sich die Stadt erfolgreich um Spiele für die WM 2006 bewerben konnte.

Verein: HSV

Kapazität: 57.274

Standort: Hamburg

