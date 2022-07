"Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein": Sendetermin und Übertragung der Doku

"Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein": Infos zu Sendetermin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung finden Sie hier.

Jahrelang schien es um den Ruf der Bundeswehr nicht zum Besten bestellt zu sein - die Gründe dafür sind vielfältig. Als die letzten Soldatinnen und Soldaten aus dem Afghanistan-Einsatz zurückkamen, wollte man offenbar ohne große Worte zur Tagesordnung übergehen und zunächst sogar auf eine öffentliche Ehrung der Truppe verzichten. "Was ist da los?" fragte sich damals der Schauspieler Henning Baum. Warum erfahren Menschen, die für uns alle Leben und Gesundheit riskiert haben, so wenig Wertschätzung? Und aktuell, angesichts einer dramatisch veränderten Sicherheitslage: Wie reagieren Soldaten und Soldatinnen auf den Krieg gegen die Ukraine? Wer sind überhaupt diese Frauen und Männer in Nato-Oliv? Baum wollte eine Antwort auf diese und andere Fragen - er drehte eine äußerst realitätsnahe Dokumentation. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über den Film.

"Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein": Der Sendetermin

RTL hat die Ausstrahlung der Dokumentation für Donnerstag, 21. Juli 2022, angekündigt. Sendebeginn ist zur Primetime, also 20.15 Uhr.

Worum geht es bei der Doku "Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein".

Henning Baum will es genau wissen. Dafür macht er die Grundausbildung der Bundeswehr und durchläuft die flugmedizinische Untersuchung der Luftwaffe, den wohl härtesten Einstellungstest der deutschen Armee.

Das alles sind echte Grenzerfahrungen für Henning Baum, bei denen er in engem Austausch mit Soldaten und Soldatinnen steht. Die sind häufig traumatisiert aus dem Einsatz zurückgekommen und haben durch ihre Erlebnisse gelernt, über sich selbst hinaus zu wachsen. Vier Monate lang teilte der Schauspieler unter realistischen Bedingungen den Alltag der Truppe. Mit seiner Doku will er auch dazu anregen, über den Wert der Bundeswehr für unsere Gesellschaft nachzudenken.

Henning Baum wurde am 20. September 1972 in Essen geboren - als Kampfpilot der Luftwaffe wäre der Schauspieler also bereits seit rund acht Jahren in Pension. Bekannt wurde er hierzulande besonders durch seine Rollen in "Mit Herz und Handschellen", "Der letzte Bulle" und als Lukas in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.

Baum wollte nach seinem Abi tatsächlich zunächst eine Bundeswehrlaufbahn einschlagen, entschied sich aber dann für einen Dienst als Zivi beim Roten Kreuz in Essen. Dabei machte er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Zwischen 1994 und 1997 studierte er an der Schauspielschule Bochum. Um die Filmwaffen „richtig halten und bedienen zu können“, machte er eine halbjährige Ausbildung mit diversen scharfen Kurz- und Langwaffen und legte anschließend die Waffensachkundeprüfung ab.

Übertragung von "Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein" im TV und Stream

Die Übertragung der Dokumentation läuft wie gewohnt im linearen TV-Programm von RTL. Zeitgleich gibt es eine digitale Übertragung auf RTL+ , doch für die müssen Sie ein bisschen in die Tasche greifen.

"Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein" - Gibt es eine Wiederholung?

Sie haben die Dokumentation verpasst? Kein Beinbruch. Der Film ist nach der Ausstrahlung noch eine zeitlang kostenlos bei RTL+ abrufbar.

Die Grund-Version RTL+ "Free" kostet gar nichts. Bei diesem Streamingdienst können Sie die Programm-Höhepunkte der Sendergruppe (dazu gehören RTL, Vox & Co) mindestens eine Woche nach der TV-Ausstrahlung digital abrufen. Dazu bedarf es lediglich einer Registrierung. Die "Premium"-Version von RTL+ kann man für 4,99 Euro pro Monat kaufen. Wenn Sie auf zusätzliche Features (etwa das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten wollen, abonnieren Sie am besten RTL+ "Premium Duo". Diese Version kostet monatlich 7,99 Euro. Laut Anbieter können neue Kunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt anschließend ebenfalls einen Monat. Preise: Stand Juni 2022.