Ferch vor Kerner und Gottschalk

Showtime am Samstagabend: Johannes B. Kerner platziert sich vor Jauch und Gottschalk und ebenso vor "The Masked Singer". Kerner muss sich aber Heino Ferch geschlagen geben: Ein Krimi siegt über Shows.

Von wegen "Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin- und herrennt und sagt: "Du hast wieder einen Shitstorm hergelabert", da sage ich lieber gar nichts mehr": Den dritten Samstag in Folge ist Thomas Gottschalk nun zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen gewesen.

Nach der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit den anfangs zitierten Worten und letzte Woche mit "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow" war er diesmal erneut bei RTL im Einsatz: in "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show".

Im Schnitt schauten 1,88 Millionen das fast vierstündige Spektakel mit Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Das reichte für 9,4 Prozent Marktanteil und den dritten Platz in der Primetime.

Platz zwei ging an die ZDF/"Bild"-Spendengala "Ein Herz für Kinder" mit dem Moderator Johannes B. Kerner, die diesmal 2,79 Millionen verfolgten (11,7 Prozent). Das waren etwa 700.000 weniger als 2022.

Am erfolgreichsten ab 20.15 Uhr war die ARD-Thriller-Serie "Die Saat - Tödliche Macht". Folge eins des Mehrteilers mit Heino Ferch sahen 4,56 Millionen (18,2 Prozent) im Ersten. Episode zwei schauten 4,17 Millionen (16,7 Prozent, ab 21.00 Uhr), Folge drei 3,76 Millionen (15,4 Prozent) und Teil vier 3,43 Millionen (16,0 Prozent). Folge fünf und sechs stehen am Sonntag nach dem "Tatort" im ARD-Programm.

Platz vier in der Primetime ging an ProSieben: 1,59 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent) sahen die neue Ausgabe von " The Masked Singer". Dahinter lag die Weihnachtskomödie "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" bei Vox mit 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (5,0 Prozent).

Das 20 Jahre alte Piratenabenteuer "Fluch der Karibik" mit Johnny Depp bei Sat.1 erreichte 1,06 Millionen (4,4 Prozent), die US-Serie "FBI: Special Crime Unit" bei Kabel eins 730.000 (2,9 Prozent) und der Actionthriller "Speed" mit Sandra Bullock von 1994 bei RTLzwei 570.000 (2,3 Prozent).

(dpa)