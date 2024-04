Schon wieder Erdbeben bei Neapel – Vesuv meldet sich

In der Region um die italienische Metropole Neapel gibt es immer wieder Erdbeben. Am Samstag war es jedoch nicht der Supervulkan, sondern ein alter Bekannter, der bebte.

Nicht nur der Supervulkan der Phlegräischen Felder brodelt und sorgt damit für Aufregung in der Region Neapel – auch der Vesuv hat sich nun bemerkbar gemacht. Am Samstag kam es zu mehreren Erdbeben. Das Stärkste hatte nach Angaben des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Stärke von 3,1. Die Erschütterung war auch in Neapel zu spüren.

Erdbeben am Vesuv war auch in Neapel spürbar

Das Erdbeben stünde in Zusammenhang mit dem Absinken des Kraters, zitiert die italienische Tageszietung La Repubblica das Institut. "Überraschend" sei die Erschütterung jedoch nicht – es gebe keinen Zusammenhang mit den zunehmenden Beben in den Phlegräischen Feldern. Das Beben, das in einer Tiefe von rund drei Kilometern registriert wurde, soll "sehr oberflächlich" gewesen sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Berichte über Verletzte oder Gebäudeschäden gibt es nicht. Bei einem Beben der Stärke 3 können kleinere Gegenstände in Innenräumen zittern oder wackeln. Schlafende Menschen können aufgeweckt werden.

Vesuv, Phlegräische Felder: Immer wieder erschüttern Erdbeben Neapel

Seit Monaten bebt die Erde in der Region rund um Neapel immer wieder. Im Mittelpunkt der Sorgen steht gewöhnlich allerdings nicht der Vesuv, sondern die Phlegräischen Felder. Expertinnen und Experten, Anwohner und Behörden erwarten in nächster Zeit einen Ausbruch des sogenannten Supervulkans. Vergangenen Montag hielten Einsatzkräfte eine Katastrophenschutzübung ab, um auf verschiedene Ausbruchsszenarien des Supervulkans vorbereitet zu sein. Ein Evakuierungsplan besteht schon seit einigen Jahren.

Lesen Sie dazu auch

Kleinere Erdbeben sind dort an der Tagesordnung. Immer wieder erschüttern Erdbebenschwärme die Region. Das letzte spürbare Beben ereignete sich ebenfalls vergangenes Wochenende: Mit einer Stärke von 3,9 bebte die Erde laut INGV am frühen Freitagmorgen.