Starkes Erdbeben erschüttert Italien

Ein Erdbeben hat am Mittwochmorgen Italien erschüttert. Gebäude wurden evakuiert, Schulen geschlossen und der Zugverkehr unterbrochen.

Am Mittwochmorgen hat ein Erdbeben der Stärke 5,7 Italien erschüttert. Das Beben ereignete sich laut den Behörden um 7.07 Uhr, das Epizentrum lag im Meer vor der Adriaküste nahe der Stadt Pesaro in der Region Marken.

Erdbeben in großen Teilen Zentralitaliens und an Adriaküste zu spüren

Das Erdbeben war auch in großen Teilen Zentralitaliens und an der Adriaküste zu spüren. Auf das erste Beben folgten laut der italienischen Tageszeitung Corriere Della Sera etwa 20 weitere kleinere Erschütterungen mit einer Stärke von bis zu 4. Viele Menschen liefen aus Angst vor einstürzenden Häusern auf die Straße. Zahlreiche Hauswände hätten Risse bekommen.

Erdbeben in Italien: Kein Tsunami erwartet

Medien berichteten, dass in der Gegend im Osten des Landes einige Gebäude, darunter ein Krankenhaus, vorsorglich evakuiert wurden. In Ancona, Fano, Pesaro, Urbino und Senigallia wurden die Schulen vorsorglich geschlossen, um zu prüfen, ob die Gebäude sicher sind. In der Nähe von Ancona wurde der Zugverkehr unterbrochen. Ob es Verletzte gab oder Gebäude beschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Tsunami als Folge des Erdbebens wird laut der Tageszeitung La Repubblica nicht erwartet.

Lesen Sie dazu auch