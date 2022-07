Der "Nobelpreis der Mathematik" geht an Schweizerin und Schweizer

Im Rahmen des Internationalen Mathematikerkongresses in Helsinki wurde die begehrte Fields-Medaille vergeben. Der höchste Preis der Mathematik ging an zwei Forschende aus der Schweiz.

Die Fields-Medaille gilt als der " Nobelpreis der Mathematik". Dementsprechende begehrt ist die höchste Auszeichnung in der Mathematik, die jedes Jahr vergeben wird. Im Jahr 2022 geht sie an zwei Forschende aus der Schweiz, was eine Premiere darstellt.

Fields-Medaille 2022 geht an Viazovska und Duminil-Copin

In diesem Jahr ging die Fields-Medaille an die Zahlentheoretikerin Maryna Viazovska, die in Kiew geboren ist. Sie ist erst die zweite Frau, welche die begehrte Auszeichnung gewinnt. Diese hat sich die Forscherin von der ETH Lausanne (EPFL) durch ihre Verdienste rund um Lösungen von Kugelstapel-Problemen und "verwandter Extremprobleme und Interpolationsprobleme" verdient. So begründete die Internationale Mathematische Union (IMU), welche für die Verleihung der Auszeichnung zuständig ist, die Vergabe.

Der zweite Preisträger ist Hugo Duminil-Copin von der Universität Genf. Der 36-Jährige wurde für seine "Losung langjähriger Probleme" im Bereich der statistischen Physik geehrt. Duminil-Copin ist in Frankreich geboren und analysierte Phasenübergänge auf Basis von Ideen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Phasenübergänge stellen Veränderungen von Materieeigenschaften dar, wie sie beispielsweise bei der Transformation von Eis zu flüssigem Wasser zu erkennen sind.

Video: dpa Exklusiv

Viazovska und Duminil-Copin erhielten die Auszeichnung im Rahmen des Internationalen Mathematikerkongresses in Finnlands Hauptstadt Helsinki.

Lesen Sie dazu auch