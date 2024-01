Der Streit in der Familie von Filmstar Alain Delon eskaliert

Die Söhne der Kino-Legende machen ihrer Halbschwester schwere Vorwürfe. Nun reicht der berühmte Vater eine Verleumdungsklage ein – unterstützt von der Tochter.

Es gibt noch dieses Bild vom Heiligen Abend, aufgenommen bei Alain Delon, 88, und veröffentlicht in den sozialen Medien. Der Tisch ist reichlich gedeckt, der ergraute ehemalige Star-Schauspieler erhebt ein mit Wasser gefülltes Glas, seine Söhne Anthony und Alain-Fabien prosten mit Wein und Champagner in die Kamera. Zwei Enkelinnen Delons sitzen dabei, seine Tochter Anouchka fehlt. Wenige Tage später ist es vorbei mit der familiären Harmonie – und ganz Frankreich erfährt die Details über das jüngste Zerwürfnis des Delon-Clans. Es beschäftigt nicht nur die Presse, sondern bald auch die Justiz.

Auslöser war ein Interview, das der älteste Sohn Anthony dem Boulevard-Magazin Paris Match gab. Nicht nur sprach der 59-jährige Schauspieler darin über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seines Vaters. Von einem Schlaganfall im Jahr 2019 hat sich Alain Delon nie mehr ganz erholt. Delon war in jungen Jahren unter anderem mit Romy Schneider liiert und erlangte Ruhm durch seine Rollen in Kultfilmen wie „Der eiskalte Engel“ oder „Nur die Sonne war Zeuge“.

Eine Andeutung brachte Alain Delon auf die Barrikaden

Im Interview beschuldigte Anthony Delon seine Halbschwester Anouchka, ihm und seinem Bruder Alain-Fabien zwischen 2019 und 2022 die negativen Ergebnisse von fünf klinischen Tests ihres Vaters verheimlicht zu haben. Die 33-Jährige sei nicht einmal gekommen, um das Weihnachtsfest mit Alain Delon zu feiern. „Dabei besteht das große Risiko, dass es sein letztes war.“

Daraufhin veröffentlichte Christophe Ayela, der Anwalt von Alain und Anouchka Delon, eine Mitteilung, der zufolge der Schauspieler „extrem schockiert“ über dieses öffentliche Auspacken von privaten Angelegenheiten sei. Delon reiche eine Verleumdungsklage gegen seinen Sohn ein. Anthony wolle ihm und seiner Tochter Anouchka sowie ihrer „einzigartigen Beziehung“ schaden. Tatsächlich galt sie stets als das Lieblingskind des Schauspielers, während die Söhne ihn als streng und unnahbar erlebten. Anthony Delon erklärte, das Statement habe wohl nicht sein Vater persönlich geschrieben, sondern seine Halbschwester, gemeinsam mit ihrem Anwalt – einem Spezialisten für Erbschaftsrecht. 2019 hatte Delon Anouchka zur Testamentsvollstreckerin und Haupterbin gemacht. Demzufolge soll sie nach seinem Tod 50 Prozent erhalten, die beiden Söhne jeweils 25. Am Montagabend kündigte sie in einem Fernsehinterview an, sich der Klage ihres Vaters gegen ihren Halbbruder anzuschließen. Dessen Anschuldigungen seien unerträglich für sie: Sie sei „die Tochter meines Vaters, nicht die Tochter eines Geldbeutels“.

Kurz danach veröffentlichte der jüngere Bruder Alain-Fabien eine Aufnahme, die er bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihr und ihrem Vater heimlich mit seinem Handy gemacht hatte, während er draußen rauchte. „Du musst auf der Hut sein“, warnte Anouchka darin Alain Delon, der keinen Ton von sich gab. „Man hält dich für einen Idioten und mich für ein Mädchen, das ihren Vater manipuliert.“ Anthony wolle ihn für unmündig erklären lassen. In der Tat hatte der Staatsanwalt vor einer Woche angekündigt, einen Vorgang einzuleiten, um den ehemaligen Star unter gesetzliche Betreuung zu stellen.

Der Justizvertreter gab außerdem bekannt, dass die Ermittlungen in zwei laufenden Anzeigen rund um Alain Delon aufgrund zu geringer Beweislast eingestellt wurden. Eine betraf die Japanerin Hiromi Rollin, die in der Presse lange als seine „Begleitdame“ präsentiert wurde, sich selbst aber als seine Lebensgefährtin ausgab. Delons Kinder warfen ihr vor, seine Schwäche ausgenutzt zu haben, um von ihm und seinem Reichtum zu profitieren. In der Folge erstattete Rollin Anzeige gegen die drei Delon-Kinder aufgrund ihres gewaltsamen Rauswurfes aus seinem Haus in Douchy-Montcorbon, rund 120 Kilometer südlich von Paris, im vergangenen Juli.

Der Streit gegen die gemeinsame Feindin schien die Geschwister zusammenzuschweißen – aber nur kurzfristig. Nun geht es wieder um ihre eigenen Eifersüchteleien und mehr. Für Bernard Violet, Autor des Buchs „Die Delon-Rätsel“, handelt es sich um den Beginn einer „Schlacht um das Erbe“, wie viele Familien sie kennen. Auch und gerade die berühmtesten.