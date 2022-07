Frauen-EM 2022 im Fußball: England - Österreich live im Free-TV und Stream

Die Fußballeuropameisterschaft der Frauen beginnt. Hier gibt es die Infos zu dem EM-Spiel England - Österreich und die Übertragung im TV und Live-Stream.

Im Rahmen der WM-Qualifikation 2021/2022 trafen sie bereits aufeinander und trennten sich 1:0 (1:0), nun gibt es die Partie erneut in der Gruppenphase der Frauen-Europameisterschaft 2022 im Fußball: England gegen Österreich.

In den vergangenen zehn Spielen der Österreicherinnen gingen sie sieben Mal als Siegerinnen vom Platz und nur zwei Mal als Verliererinnen - eines der Spiele war gegen die Engländerinnen (laut kicker.de). Die Bilanz des Teams aus England sieht ähnlich gut, nur ohne Niederlagen. Acht Siege und zwei Untenschieden können sich sehen lassen. Einer der vielen Siege der Fußballerinnen aus England war übrigens gegen das DFB-Team.

Baut das Team von der Insel die Serie ohne Niederlage aus oder können die Österreicherinnen dazwischengrätschen? Das wird sich zeigen, wenn die beiden Mannschaften England und Österreich in der EM der Frauen 2022 in der Gruppenphase gegeneinander antreten. Hier finden Sie alle Infos rund um das EM-Spiel England vs. Österreich und die Übertragung im TV und Live-Stream.

Video: ProSieben

England gegen Österreich: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Im altehrwürdigen Stadion von Manchester United spielt England vor heimischem Publikum in der EM-Gruppenphase gegen Österreich. Anstoß am 6. Juli ist um 21.00 Uhr.

Frauen-EM Übertragung: England - Österreich live im Free-TV und Stream

Da sich die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF, die Rechte für die TV-Übertragung der EM-Spiele gesichert haben, können die meisten Spiele im linearen TV verfolgt werden. Das Spiel England - Österreich im Rahmen der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 wird im Free-TV und kostenfrei im Live-Stream der ARD übertragen.

Spiel: England vs. Österreich , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase , 1. Spieltag

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, , 1. Spieltag Datum: Dienstag, 6. Juli 2022

Dienstag, 6. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

England vs. Österreich: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut kicker.de gingen die letzten fünf Spiele zwischen England und Österreich allesamt an die Briten - mit einem Torverhältnis von 16:1. Für die Österreicherinnen wird es also besonders schwer, sich in ihrem ersten Gruppenspiel der Europameisterschaft durchzusetzen, gerade vor der heimischen Kulisse im Old Trafford.

Lesen Sie dazu auch

England - Österreich: Die nächsten Spiele

Für das Team aus England geht es nach dem EM-Spiel England - Österreich zunächst gegen die Elf aus Norwegen. Der dritte Spieltag der Frauen-EM 2022 beinhaltet das Spiel England vs. Nordirland.

Für die Österreicherinnen sieht das Programm identisch aus, nur im umgekehrter Reihenfolge. Erst Nordirland, dann Norwegen, aber das ist auch nicht weiter überraschend, immerhin handelt es sich um die Gruppenphase.

Wer sich für Fußball im Allgemeinen und Frauenfußball im Speziellen interessiert, dem sei eine Doku des ZDF empfohlen. Darin wird die Erfolgsgeschichte des DFB-Frauenteams behandelt, die sich seit 40 Jahren entwickelt. Ob nun ein weiterer Titel dazu kommen wird, bleibt abzuwarten - die Vorzeichen stehen gut.

(AZ)