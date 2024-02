Gardasee-Urlaub mit Kindern: Diese Ausflüge sind für die ganze Familie toll

Der Gardasee hat weit mehr zu bieten als Wasser und viel Sonne. Warum sich gerade für Familien ein Urlaub lohnt.

Der Gardasee gilt als Sehnsuchtsort vieler Deutscher. Am südlichen Alpenrand gelegen, ist er zumindest aus Baden-Württemberg und Bayern gut und auf relativ kurzem Weg zu erreichen. Mit einer Fläche von fast 370 Quadratkilometern handelt es sich um den größten See in Italien.

Der Gardasee hat einen Umfang von mehr als 158 Kilometer und ist bis zu 346 Metern tief. Er bietet beste Bedingungen für den Urlaub und im Sommer auch Wassertemperaturen, die zum Schwimmen einladen. Allerdings kann sich die Luft auch ordentlich aufheizen.

Rundherum gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Aber auch Urlauber, die ruhigere Orte suchen, kommen auf ihre Kosten. Wer sich ins Wasser wagt, schwimmt gemeinsam mit bestimmen Fischarten, kann allerdings auch Krebse und Schlange antreffen.

Auch auf viele Familien übt der Gardasee eine besondere Faszination aus. Denn auch mit Kindern bieten sich viele Ausflugsmöglichkeiten. In diesem Text kommen einige zur Sprache. Immer zu beachten sind dabei die geltenden Regeln, denn der Gardasee kommt nicht ohne Verbote aus.

Familienurlaub am Gardasee: Welche Strände lohnen sich als Ausflugsziele?

Der ADAC hebt diverse Strände hervor. So bietet die frei zugängliche Spiaggia Sabbioni in Riva del Garda am Nordufer unter anderem "schattenspendende Bäume, Kinderspielplätze, eine Strandbar und eine Promenade vor atemberaubender Bergkulisse". Laut gardasee.de gibt es auch "eine breite Liegewiese vor einem schönen Kiesstrand mit überwachten Badebereichen" sowie "eine Segelschule mit Boots-, SUP- und Kanuverleih".

Gelobt wird vom ADAC auch der einzige Sandstrand des Gardasees am Ostufer in Lazise und der reizvolle Jamaica Beach auf der Halbinsel Sirmione, der "flache Steinplatten und eine warme Schwefelquelle" bietet. Ersterer ist laut gardasee.de vor dem Campingplatz "Camping Lido" gelegen, auf freien Strandabschnitten in Richtung Peschiera sind demnach auch Hunde erlaubt. Jamaica Beach liegt direkt unterhalb der Felsen der Grotte di Catullo, der aus weißem Stein bestehende Strand lockt auch mit seinem türkisblauen Wasser, ist jedoch nur vom Wasser aus zu erreichen.

Gardaland, Canevaworld und Parco La Quiete: Welche Themenparks lohnen sich als Ausflugsziele für Familien am Gardasee?

In der Umgebung des Gardasees findet sich eine Vielzahl an Themenparks. Konkret nennt der ADAC etwa Gardaland in Castelnuovo del Garda. Der größte Freizeitpark Italiens bietet "vielfältige Attraktionen in den Themenbereichen Adventure, Adrenaline, Show und Fantasy".

Das Canevaworld Resort liegt im südöstlichen Bereich des Gardasees und verfügt über diese vier Themenbereiche: "den tropischen Aqua Paradise Park, die Movieland Studios, das amerikanische Rock Star Café und die Magie des Freizeitparks Medieval Times".

Ein Aquapark mit dem Namen Parco La Quiete befindet sich im Südwesten des Gardasees. Hier werden Schwimmbecken, Sportplätze, Picknickbereiche, Restaurants sowie ein Entspannungs-, ein Kleinkinder- und ein Abenteuerbereich geboten.

Einen Besuch wert ist laut dem ADAC auch der Adventure Park Busatte in Tobole. Dieser umfasst eine Mountainbike-Area und einen Hochseilklettergarten mit fünf Parcours für alle Altersgruppen.

Auf gardasee.de werden auch diese Freizeit- und Wasserparks genannt:

Kletterhalle King Rock mit zwei Kletterhallen und 2000 Quadratmeter Kletterfläche in Verona

Parco Natura Viva in Bussolengo bei Lazise – ein Zoo, Safaripark und Dinosaurierpark

bei – ein Zoo, Safaripark und Dinosaurierpark Family Adventure Park für Kletterer in einem Birken- und Buchenwald am Monte Baldo

am Kletterpark Flying Frogs mit mehreren Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden rund um zwei Froschteiche in Tignale

Wildpark Al Bosco mit 200 einheimischen Tieren bei Grezzana in den Lessiner Bergen

in den Lessiner Bergen Jungle Adventure Park für Kletterer jeden Alters am Monte Baldo bei San Zeno

bei San Zeno South Garda Karting mit einer einen Kilometer langen Rennstrecke im Hinterland von Desenzano

mit einer einen Kilometer langen Rennstrecke im Hinterland von Desenzano Orto Botanico Monte Baldo mit 700 einheimischen Pflanzen

mit 700 einheimischen Pflanzen Botanischer Garten in Gardone Riviera

Parco Aquatico Riovalli mit Schwimmbad zum Rutschen in Cavaion

Parco Acquatico Cavour mit Felseninsel, Wasserschloss für die Kleinen, Wasserrutschen und anderen Wasserspielen

Caneva Aquapark mit großen Wasserrutschen, Wellenbad, Abenteuerlagune und Südseestrand in Lazise

Familienurlaub am Gardasee: Welche Ausflugsziele gibt es noch?

Als weitere Ausflugsoptionen für Familien mit Kindern nennt der ADAC das Pfahlbautenmuseum am zehn Kilometer vom Gardasee entfernt gelegenen Lago di Ledro. Hierbei handelt es sich um eine UNESCO-Welterbestätte, die in Form von Führungen und Workshops einen Blick in die Bronzezeit gewährt.

Am Gardasee können zudem einige Festungsanlagen und Schlösser besichtigt werden. Hier nennt der ADAC eine imposante Höhenburg in Malcesine, die Wasserburg in Sirmione und eine Burganlage im Park der Villa Bernini in Lazise.

Das Portal familienurlaub-gardasee.de empfiehlt außerdem einen Schiffsausflug auf die Isola del Garda. Auf dem Eiland sind 90-minütige Führungen – auch auf Deutsch – möglich, die Besichtigungen von Park, Garten, Grotten und Palast beinhalten.

Zur Sprache kommt auch der gewaltige Wasserfall bei Riva. Unter dem Namen Parco Grotta Cascata Varone kann "ein einzigartiges Naturschauspiel, welches im Laufe der letzten 20.000 Jahre entstanden ist", betrachtet werden. Das Wasser stürzt dabei fast 100 Meter in die Tiefe.

Lohnend ist demnach auch die Nutzung der Panorama-Seilbahn auf den Monte Baldo. Die Funivia-Seilbahn besteht aus Drehkabinen, die Fahrt von Malcesine auf den Berg dauert zehn Minuten. Auch Paraglider und Fahrräder können mitgenommen werden. Aus den Kabinen heraus gibt es "eine traumhafte Aussicht auf den Gardasee".

Weitere Abenteuertouren bringt gardasee.de ins Spiel:

Wassersportcenter WWWind Square Malcesine mit Windsurfen, Kitesurfen, Katamaran-Segeln, SUP und Yachtcharter

mit Windsurfen, Kitesurfen, Katamaran-Segeln, SUP und Yachtcharter Wasserkraftwerk Hydrotour Dolomiti

Segeltouren mit historischem Segelboot Siora Veronica (kann auch für Feste und besondere Anlässe gemietet werden)

Adige Rafting in Verona

Rafting in Mmove Into Nature im Kletter-Eldorado Arco (Kletterkurse und -touren)

(Kletterkurse und -touren) Apothekermuseum Foletto in Pieve

Giardino Botanico Alpino Viote mit mehr als 2000 Arten von Hochgebirgspflanzen auf zehn Hektar Fläche in Trento

Besichtigung der bis zu sieben Meter großen Holzfiguren Drache (Magre, in der Gemeinde Lavarone ), Wölfin (Vetriolo, im Valsugana) und Hirsch (Ortschaft Millegrobbe auf der Alpe Cimbra) des Künstlers Marco Martalar

), Wölfin (Vetriolo, im Valsugana) und Hirsch (Ortschaft auf der Alpe Cimbra) des Künstlers Marco Martalar Bootstour auf den Spuren von Bennie the monster (dem offiziellen Monster des Gardasees )

) Grotten von Mezzema (ein von Hand gegrabenes Tunnelsystem mit kleiner Museumsecke)

Flugzeugmuseum Gianni Caproni von Trento

von Museum Ugo da Como in der Festung Rocca di Lonato

in der Festung Rocca di Lonato Reiterhof Sentieri di Stelle in Trentiner Dorf Cavrasto

Dorf Erzherzöglicher Park Parco Arciducale in Arco

Reptiland mit Giftschlagen, Skorpionen, Würgeschlangen und Vogelspinnen in Riva del Garda

Familienurlaub am Gardasee: Zu welcher Jahreszeit lohnt er sich am meisten?

Laut dem ADAC bieten sich Oster- oder Herbstferien für Familienurlaube am Gardasee an, wenn Aktivitäten abseits des Wassers geplant sind. Soll der Gardasee selbst erkundet werden, empfiehlt sich die Reise in den Sommerferien.

Badesaison ist demnach von Juni bis Ende September. Während die Wassertemperatur im Juni und September bei durchschnittlich 18 Grad liegen soll, steigen die Werte im Juli und August auf 23 Grad. Dabei ist zu beachten, dass die Wassertemperaturen im nördlichen Seebereich bis zu zwei Grad unter denen am Südufer liegen.

Bis zu elf Sonnenstunden täglich bietet der Gardasee im Juli. Dabei sei die Niederschlagswahrscheinlichkeit im Vergleich zu den übrigen Sommermonaten äußerst gering.