In welchen Bundesländern gilt ein Verbot für Sternchen und Co.?

In den deutschen Bundesländern gibt es unterschiedliche oder gar keine Vorgaben, was Gendern mit Sonderzeichen angeht. Ein Überblick über die Handhabung in Schule und Verwaltung.

Das sorgte für Aufsehen in einer sowieso schon kontroversen Debatte: Das sächsische Kultusministerium hat vergangene Woche seine Vorgaben zum Gendern in der schriftlichen Sprache ausgeweitet. Weder in Schule noch in Behörden dürfen Doppelpunkt, Sternchen oder Ähnliches verwendet werden. Schon seit 2021 bestand das Verbot – nun wurde es mit dem Zusatz erweitert, dass die geschlechtsneutralen Schreibenweisen auch nicht im Schriftverkehr mit Dritten benutzt werden dürfen.

Das Kultusministerin in Sachsen beruft sich auf das amtliche Regelwerk des Rates der deutschen Rechtschreibung. Dieses besagt: Lieber als Sonderzeichen sollen Paar- oder geschlechtsneutrale Varianten benutzt werden. Erst vergangene Woche tagten Expertinnen und Expertinnen des Rechtschreibrats, ohne eine einheitliche Empfehlung zum Gendern mit Sonderzeichen abzugeben. In Sachsens Landtag gab es Kritik für die neue Vorgabe. Doch wie ist die Situation eigentlich in anderen Bundesländern? Ein Überblick über die Vorgaben zu geschlechtsgerechten Schreibweisen in Verwaltung und Schule in Deutschland.

In diesen Bundesländern gilt ein Verbot für Gender-Zeichen in der Schule

Sachsen-Anhalt : In Sachsen-Anhalt sind Sonderzeichen wie Doppelpunkt , Sternchen und Co. im schulischen Kontext wie in Sachsen verboten.

In sind wie , und Co. im schulischen Kontext wie in verboten. Schleswig-Holstein : Ende 2021 gab es einen Erlass des Kultusministeriums in Schleswig-Holstein, der festlegt, dass Sondernzeichen in der Wortmitte als Fehler und bei Wiederholung als Folgefehler bei Hausarbeiten, Schulaufgaben und Co. gelten.

In diesen Ländern gibt es Regelungen mit Sonderzeichen zum Gendern

Saarland : Im Saarland ist es im schulischen Kontext erlaubt, einen Doppelpunkt zum Gendern im Wortinneren zu verwenden. Auch in der Außenkommunikation von Behörden ist das Sonderzeichen gestattet.

Im ist es im schulischen Kontext erlaubt, einen zum Gendern im Wortinneren zu verwenden. Auch in der Außenkommunikation von Behörden ist das gestattet. Bremen : In Bremen gilt dieselbe Regelung.

In elf Bundesländern gibt es keine Vorgaben zum Gendern mit Sonderzeichen

Bayern : "Für Bayern gilt: Ein Pflicht zum Gendern wird es im Freistaat definitiv nicht geben" twitterte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder während Beratungen des Deutschen Rechtschreibrats zum Umgang mit geschlechtsneutraler Sprache. Einheitliche Vorgaben gibt es in Bayern nicht. Auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) teilte ein Sprecher des Kultusministeriums mit: "Wir empfehlen den bayerischen Lehrkräften, das Spannungsfeld zwischen aktueller Sprachnorm und divergierenden Schreibwirklichkeiten im Unterrichtsgespräch, insbesondere im Fach Deutsch, aufzugreifen – immer vor dem Hintergrund des Wissens um die sprachliche Norm."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Berlin : Der Umgang mit geschlechtergerechter Sprache in Berlin ist in der Regelung der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung (GGO) geregelt. Ein Leitfaden soll bei der Umsetzung im behördlichen Alltag helfen. Darin wird beispielsweise empfohlen, geschlechtsneutrale Begriffe, wie etwa "Lehrkraft" anstelle von "Lehrerin" oder "Lehrer" oder Paarformen wie "Lehrerinnen und Lehrer" zu verwenden.

Der Umgang mit geschlechtergerechter Sprache in ist in der Regelung der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung (GGO) geregelt. Ein Leitfaden soll bei der Umsetzung im behördlichen Alltag helfen. Darin wird beispielsweise empfohlen, geschlechtsneutrale Begriffe, wie etwa "Lehrkraft" anstelle von "Lehrerin" oder "Lehrer" oder Paarformen wie "Lehrerinnen und Lehrer" zu verwenden. Mecklenburg-Vorpommern : In Mecklenburg-Vorpommern gibt es im Justizwesen keine explizite Regelung zu Sonderzeichen im Wortinneren. Das erklärte ein Sprecher des Justizministeriums Anfang 2023. Man setze Aufnahme auf Paarformen und neutrale Sammelbegriffe. Auch im "Leitfaden für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Amts- und Rechtsprache" des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist von keinen Sonderzeichen die Rede.

In gibt es im Justizwesen keine explizite Regelung zu im Wortinneren. Das erklärte ein Sprecher des Anfang 2023. Man setze Aufnahme auf Paarformen und neutrale Sammelbegriffe. Auch im "Leitfaden für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Amts- und Rechtsprache" des Landes ist von keinen die Rede. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz : In beiden Ländern würde die Entwicklung von geschlechtergerechten Schreibweisen beobachtet, teilten Ministerien gegenüber dem RND mit.

und : In beiden Ländern würde die Entwicklung von geschlechtergerechten Schreibweisen beobachtet, teilten Ministerien gegenüber dem RND mit. Hamburg : Vorgaben oder Verbote zu dem Umgang mit Sonderzeichen gibt es hier nicht. In Hamburg läuft aktuell die Petition "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung", mit der einige Bürgerinnen und Bürger Unterschriften für ein Verbot sammeln wollen.

Vorgaben oder zu dem Umgang mit gibt es hier nicht. In läuft aktuell die Petition "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung", mit der einige Bürgerinnen und Bürger Unterschriften für ein sammeln wollen. Baden-Württemberg : Auch hier gibt es keine Richtlinien zu geschlechtsneutralen Schreibweisen mit Zusatzzeichen .

Lesen Sie dazu auch