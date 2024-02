Verlieren mit den Weight Watchers: Oprah Winfrey bringt die Aktie zum Absturz

Plus Oprah Winfrey verlässt den Aufsichtsrat der Diät-Firma Weigth Watchers. Der Aktienwert der Firma nimmt daraufhin mächtig ab.

„Dabeisein ist alles“, sagt der Muckiprotz bei Olympia. „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, zwitschert Heidi Klum zu ihren Topmodels. Aber seien wir ehrlich: Die meisten durchschnittsfrustrierten Normalformat-Menschen – Bäuchlein, Puddingarme, Teilnahmeurkunde bei den Bundesjugendspielen – haben solche fettarmen Glückskeks-Sprüche satt.

Doch allen, die mit ihrem Gewicht hadern, macht eine Firma Hoffnung. Ein US-Unternehmen – aus dem Land des Triple-Cheeseburgers – wirbt mit einer Idee, die jede Milchmädchenrechnung (Stufe: entrahmt) auf den Kopf stellt: Wer verliert, gewinnt. Genauer: Wer den Weight Watchers vertraut, wird garantiert zum Verlierer – von Pfunden und Kilos. Mit ihrem Abnehmprogramm für jedermann wurde die Firma berühmt. Doch jetzt haben die Weight Watchers selbst verloren. Nämlich ihre Galionsfigur. Oprah Winfrey, die US-Talkshow-Moderatorin, jene Königin der Promi-Beichtgespräche, wirft ihr Amt ab. Sie gibt ihren Posten im Aufsichtsrat der Weight Watchers auf, weil sie jetzt lieber auf den Effekt eine Abnehm-Spritze vertraut. Und der Wert der Firmenaktie? Verliert und verliert, nimmt gewaltig ab.