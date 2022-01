"Bergdoktor" Hans Sigl zur Corona-Impfung: "Ich vertraue meinem Hausarzt"

Plus Hans Sigl ist erneut als „Bergdoktor“ im Fernsehen. In der Figur stecke zu hundert Prozent er selbst, sagt Sigl. Zur Corona-Impfung hat der TV-Arzt eine klare Meinung.

„Der Bergdoktor“ ist für das ZDF jedes Jahr ein Serien-Highlight. Auch 2022 startet die Heimatserie mit einem Winterspecial. Wie lange sieht man Sie noch als Dr. Martin Gruber, den Sie jetzt seit 13 Jahren spielen?