Justin Bieber unterbricht Tour - auch Konzerte in Deutschland betroffen

Schlechte Nachrichten für Justin-Bieber-Fans – auch in Deutschland. Der Sänger unterbricht erneut seine "Justice World Tour". Auch Konzerte in Deutschland sind betroffen.

Justin Bieber unterbricht seine Welttournee – schon wieder. Alle geplanten Konzerte bis Ende März müssen auf einen späteren Termin verschoben werden, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung auf der Tour-Webseite des 28-jährigen Sängers. Ein konkreter Grund für den Aufschub wurde nicht genannt.

Justin Bieber unterbricht Tour: Diese Konzerte in Deutschland sind betroffen

Neue Termine wurden bislang nicht bekanntgegeben. Betroffen sind über 50 Konzerte in Ländern wie Japan, Australien, Thailand, Portugal, Frankreich, England, Schweden und Polen. Auch fünf Auftritte in Deutschland werden geschoben. Konkret geht es um diese Konzerte:

Hamburg : 16. Januar 2023

: 16. Januar 2023 Köln : 31. Januar 2023

: 31. Januar 2023 Frankfurt : 2. Februar 2023

: 2. Februar 2023 Berlin : 4. Februar 2023

: 4. Februar 2023 München : 9. Februar 2023

Justin-Bieber-Tour auch im September schon unterbrochen

Zuletzt hatte Bieber im September seine "Justice World Tour" aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen. Sechs Konzerte in Europa hätten ihm viel abverlangt und bei einem Auftritt in Rio de Janeiro habe er alles für die Menschen in Brasilien gegeben, schrieb Bieber Anfang September bei Instagram. Nach einem Konzert in Brasilien hätte er festgestellt, dass er seine Gesundheit jetzt in den Vordergrund stellen und eine Pause einlegen müsse. "Ich werde wieder in Ordnung sein, aber ich brauche Zeit, um mich auszuruhen und damit es mir besser geht", schrieb der Musiker damals.

Justin Bieber leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom

Im Juni hatte Bieber seine Erkrankung mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom öffentlich gemacht. Es verursacht Störungen der Nervenbahnen im Gesicht und im Gehirn. Das Ramsay-Hunt-Syndrom wird laut der Webseite der US-amerikanischen Mayo Clinic durch dasselbe Virus verursacht, das auch Windpocken auslöst. Das Syndrom sei ein Ausbruch der Gürtelrose, der den Gesichtsnerv in der Nähe eines Ohrs betreffe und zu einer einseitigen Gesichtslähmung und Hörverlust führen könne.

Bereits 2020 hatte der Kanadier bekanntgegeben, unter der Krankheit Lyme-Borreliose zu leiden. Zudem hatte er Pfeifferisches Drüsenfieber.