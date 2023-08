Starkregen in Europa: Auch Kroatien kämpft gegen die Fluten

Mitteleuropa kämpft zur Zeit mit Überschwemmungen. Auch in Kroatien gibt es Überflutungen. Um rekordverdächtige Wasserstände handelt es sich aber nicht.

Nicht nur Österreich und Slowenien sind nach starken Regenfällen von Überflutungen betroffen. Auch in Kroatien herrscht Hochwasser, Flüsse und Gewässer treten über die Ufer. In Aufnahmen des kroatischen Fernsehsender HRT ist zu beobachten, wie Straßen, Felder und Dörfer überschwemmt sind.

Betroffen ist auch die Adria-Küste, an die während der akutellen Haupturlaubszeit viele Touristinnen und Touristen reisen. So heftig wie Österreich und Slowenien traf Kroatien und das Unwetter und die daraus resultierenden Überschwemmungen allerdings nicht.

12 Bilder So stark treffen die Überschwemmungen Österreich, Slowenien und Kroatien Foto: Miro Majcen, AP/dpa

Unwetter in Kroatien aktuell: Hohe Pegelstände, aber kein Rekordniveau

Besonders am Samstag war die Sorge vor einer Flutwelle aus Slowenien hoch. An den Flüssen Save, Drau und Mur wurden am Wochenende Rekordpegelstände verzeichnet. In einigen Orten galt deshalb sogar der Ausnahmezustand: Rugvica an der Save nahe Zagreb, in Botovo an der Drau und Mursko Sredisce und Gorican an der Mur waren davon betroffen. Mit Sandsäcken konnte verhindert werden, dass Gebäude zu Schaden kommen.

Nahe der Hauptstadt Zagreb wurden aus Vorsicht Häuser evakuiert. In Split wurden Autos von überschwemmten Straßen in Sicherheit gebracht und Keller leergepumpt. Einsatzkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt.

Seit Montag sinken die Wasserstände in Kroatien bereits wieder. Wachsam will man dennoch bleiben. Der Chef des Wasserwirtschaftsamts, Zoran Djurokovic, sagte am Sonntag: "Wir gehen davon aus, dass es keinen weiteren Anstieg der Zuflüsse aus Slowenien geben wird." Eine endgültige Entwarnung gab es aber noch nicht. Auch wenn die Wasserstände hoch seien, würden sie sich immer noch unter dem Rekordniveau der vergangenen Jahre befinden. Neue Unwetter oder starke Regelfälle werden in Kroatien aktuell nicht erwartet. (mit dpa)

