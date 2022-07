In der Hauptreisezeit: Kommt es zum Streik bei der Lufthansa?

Bei der Lufthansa bahnen sich Streiks an. Die Gewerkschaft VC sieht kein verhandlungsfähiges Angebot der Airline - und bringt unbefristete Streiks auf den Weg.

Die Lage an den deutschen Flughäfen ist seit Wochen unübersichtlich und teils chaotisch. Nur ein Beispiel: In München stapelten sich jüngst wegen Chaos am Frankfurter Flughafen die Koffer. Nun wächst mitten in der Hauptreisezeit des Jahres auch noch die Gefahr eines Streiks bei der Lufthansa. Die größte deutsche Fluggesellschaft befindet sich in festgefahrenen Verhandlungen mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Bei diesen könnte es nun zu einer Eskalation kommen.

Streik der Lufthansa-Piloten? Gewerkschaft VC will Urabstimmung starten

Die VC will eine Urabstimmung starten, die unter den rund 5.000 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo stattfinden soll. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, welche der dpa vorliegt. Wenn die Pilotinnen und Piloten dem Papier zustimmen, wären unbefristete Streiks möglich.

Eine Lösung am Verhandlungstisch will die Lufthansa aber noch nicht aufgeben. "Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die erhöhte Inflation als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen", sagte ein Sprecher der Airline. Lufthansa wolle am Verhandlungsplan festhalten. Auch die Gewerkschaft signalisierte Gesprächsbereitschaft.

Video: dpa

Lufthansa bleibt offenbar verhandlungsfähiges Angebot schuldig

Die VC trifft die Streikvorbereitungen derzeit als Antwort auf die Verhandlungen, die nach sechs Verhandlungsrunden festgefahren sind. In dem Schreiben behauptet die Gewerkschaft, dass die Lufthansa kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt habe. Nach eigenen Angaben stellt den Kern der Forderungen der VC eine Gehaltssteigerung von fünf Prozent im laufenden Jahr dar. Außerdem soll es ab dem Jahr 2023 zu einem automatisierten Inflationsausgleich kommen. Den laufenden Vertrag hatte sie zum 30. Juni gekündigt.

Hintergrund der Streitigkeiten ist die künftige Ausrichtung der Konzernstrategie. In der Vergangenheit hatte sich die VC genau 325 Flugzeuge garantieren lassen, die nur von Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden dürfen, welche dem Konzerntarifvertrag unterliegen. Diese Vereinbarung hatte die Lufthansa während der Corona-Krise aufgekündigt. Die Fluggesellschaft hatte einen Flugbetrieb unter dem Kranich-Logo aufgebaut, der auf niedrigeren Tarifbedingungen basiert. Die neue Airline soll im Europa-Verkehr eine wichtige Rolle einnehmen und zahlreiche Aufgaben der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.

Zuletzt hatte Lufthansa Tausende Flüge aus Personalnot streichen müssen. Das hat allerdings mit dem Mangel an Bodenpersonal zu tun.

Lesen Sie dazu auch

Welche Folgen hätte ein Streik bei der Lufthansa?

Sollte es zu einem Streik der Lufthansa-Piloten kommen, drohen weitere Flugstreichungen im großen Stil. Die Folgen eines Pilotenstreiks konnte man zuletzt in Schweden, Norwegen und Dänemark beobachten. Rund 900 Pilotinnen und Piloten der skandinavischen Airline SAS streikten, weswegen Hunderte Flüge aus dem System genommen wurden. Es konnten Tausende Fluggäste ihre Reise nicht antreten.

Auch für die Lufthansa hätte ein Streik wohl schwerwiegende Konsequenzen. Die SAS kostete dieser zwischen neun und zwölf Millionen Euro. Die Airline musste in der Folge Insolvenz anmelden.