"Maybrit Illner" gestern am 14.9.23: Gäste beim Thema Ukraine unter Zeitdruck

Bei "Maybrit Illner" diskutierten gestern am 14. September 2023 die Gäste über den Ukraine-Krieg. Wie lautet das Thema genau? Alle Infos gibt es hier.

Das Thema der Woche bei " Maybrit Illner" war die Ukraine, die zuletzt durch Verbündete kritisiert wurde und durch das Zögern von Washington und Berlin mit der Waffenlieferung unter Zeitdruck steht. Die neue Ausgabe von "Maybrit Illner" lief gestern Abend ab 22.15 Uhr im ZDF. Hier werden nicht nur die Gäste vorgestellt - Sie bekommen auch Infos rund um Übertragung, Wiederholung und Sendetermine.

"Maybrit Illner" gestern am 14. September 2023: Thema - Ukraine unter Zeitdruck

Nach dem Treffen von Putin und Kim Jong-un, stehen Fragen einer neuen Allianz offen. Was erwartet die Ukraine jetzt? Mit allen Kräften wehrt die Ukraine sich gegen die Invasoren und will die Krim von anderen besetzten Zonen abzuschneiden. Doch nach Kritik von Verbündeten und verzögerten Waffenlieferungen aus Washington und Berlin, wird die Zeit für die Ukraine knapp. Kann die ukrainische Armee ihre Ziele unter Zeitdruck erreichen?

Die Zeit wird knapp, da die Sanktionen enden und die Solidarität hier und da schwindet. Die Gäste diskutierten die Chancen und Optionen der Ukraine für den weiteren Kriegsverlauf.

"Maybrit Illner" gestern: Gäste am 14. September 2023

Im Studio waren gestern Abend 6 Personen zu Gast. Hier bekommen Sie eine Übersicht:

Omid Nouripour (Bündnis ´90/ Die Grünen ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Hanna Maljar : stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin

stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Norbert Röttgen ( CDU ): Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag

Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Sabine Adler : Moskau-Korrespondentin für Deutschlandfunk , Autorin von "Die Ukraine und wir: Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft"

Moskau-Korrespondentin für , Autorin von "Die und wir: Versagen und die Lehren für die Zukunft" Gustav Gressel : Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations (ECFR)

Militär- und Sicherheitsexperte vom European (ECFR) Elmer Theveßen : Leiter des ZDF -Studio Washington

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren und wuchs in der DDR auf. Sie arbeitete zuerst als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende gehörte sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins, das sie ab 1998 leitete.

1999 übernahm die Journalistin und Moderatorin dann die Leitung der Talkshow "Berlin Mitte" - die ab 2007 dann in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie bereits mit dem deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

"Maybrit Illner": Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Im Free-TV ist die Talkshow donnerstags im ZDF zu sehen. Aber auch eine Übertragung im Live-Stream des Senders ist für Zuschauer bereitgestellt.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Sollten Sie die Sendung am 14. September am Donnerstagabend verpassen, können Sie die neuste Folge auch auf dem Sender phoenix am Freitagnachmittag, dem 15. September, um 16.00 Uhr als Wiederholung finden. Alle Ausgaben sind nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Nächste Sendetermine von "Maybrit Illner"