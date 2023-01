Kälterekorde in Deutschland und der Welt: Wo ist es besonders eisig?

Schnee- und Eisbilder aus China gehen um die Welt. In der nördlichsten Stadt des Landes wurde mit minus 53 Grad ein neuer Kälterekord aufgestellt. Welche Rekorde in Deutschland und der Welt gelten, lesen Sie hier.

Eine Kältewelle zieht derzeit über Deutschland und die Welt. In China - genauer in Mohe, der nördlichsten Stadt des Landes - wurden historisch tiefe Temperaturen von bis zu minus 53 Grad gemessen. Videos von Schneekünstlern, gefrierenden Frühstückseiern und Eis aus dem Wasserhahn haben sich bereits im Internet ausgebreitet und belegen den neuen Kälterekord. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde damit der Rekord von minus 52,3 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen. Welche Kälterekorde es in Deutschland und dem Rest der Welt gibt, lesen Sie hier. Ein Überblick.

Bayern hält den Kälterekord für Deutschland

Auch in Deutschland halten sich die Temperaturen im Moment hartnäckig unter dem Gefrierpunkt. Im vergangenen Winter wurden die bundesweit niedrigsten Werte im bayerischen Oberstdorf im Allgäu gemessen. Laut dem Deutschen Wetterdienst lagen sie am 22. Dezember 2021 bei minus 19,2 Grad und am 12. Januar 2022 bei minus 17,3 Grad. Die niedrigste, jemals in Deutschland gemessene Temperatur liegt jedoch noch um einiges tiefer: minus 37,8 Grad. Gemessen wurde die Temperatur am 12. Februar 1929 in Hüll, einem Ortsteil von Wolnzach im Kreis Pfaffenhofen in Oberbayern.

Am weitesten zurück liegen zwei örtliche Kälterekorde aus dem Jahr 1912. Damals wurden am am 4. Februar in Lübeck minus 27,2 Grad gemessen. Nur einen Tag später, am 5. Februar 1912, wurde die bislang niedrigste Temperatur in Schwerin mit minus 27 Grad gemessen.

Weltweite Kälterekorde: Antarktis liegt auf Platz eins

Im weltweiten Vergleich liegt die Ost-Antarktis bei den niedrigsten Temperaturen ungeschlagen auf Platz eins. Auf einem Plateau haben US-Forscher des National Snow and Ice Data Center (NSIDC) erst eine Oberflächentemperatur von minus 93 Grad gemessen. Im Juli 2018 teilte das NSIDC allerdings mit, dass die Studie überarbeitet wurde und die niedrigsten Werte sogar fast minus 100 Grad erreichen würden. Das neue Ergebnis: minus 98 Grad.

Zuvor galt die russische Forschungsstation Wostok im antarktischen Wilkesland als der kälteste Ort der Erde. Hier wurden am 21. Juli 1983 minus 89,2 Grad gemessen. Doch auch an anderen Orten kann es eisig werden. Die Kälterekorde auf den Kontinenten: