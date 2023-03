Mondlandung 2025: Was ist über die Mission Artemis 3 bekannt?

Mit der Mission Artemis 3 will die Nasa wieder Menschen auf den Mond schicken. Wir haben alle wichtigen Informationen über den historischen Plan zusammengetragen.

Die Anzüge für die nächste Mondlandung sind schon mal bereit. Die Nasa hat die Prototypen für die Astronautenanzüge vorgestellt, welche bei der Mission Artemis 3 zum Einsatz kommen sollen. Mit dieser will die Weltraumorganisation wieder Menschen zum Mond schicken. Zum ersten Mal seit 1972. Damals hatte Gene Cernan als letzter Mensch auf dem Mond zum Abschied gesagt: "Wir gehen nun wieder und, so Gott will, werden wir zurückkehren mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit."

Die neuen Anzüge sollen vor allem einen besseren Wärmeschutz und mehr Flexibilität für die Astronauten bieten. Er besitzt mehrere Schutzschichten, eine hochauflösende Kamera auf dem Helm und einen Rucksack mit lebenswichtigen Systemen. Doch wann sollen die Anzüge zum Einsatz kommen – und wie läuft die geplante Mondmission der Nasa ab? Im Folgenden finden Sie Antworten auf die brennendsten Fragen.

Was hat es mit der Artemis-Mission der Nasa auf sich?

Die Nasa hat sich bei der Namensgebung der wohl spannendsten aktuellen Weltraum-Mission in der Mythologie bedient. Sie ist nach der griechischen Göttin Artemis benannt. Sie stellt die Göttin der Geburt dar. Aber auch die der Jagd, des Waldes und auch des Mondes. Der Name passt also schon einmal.

Der Startschuss für die Artemis-Mission fiel im Dezember 2017. Sie ist in mehrere Stufen aufgeteilt. Das übergeordnete Ziel des Programms ist es, nach Apollo 17 wieder Menschen auf den Mond zu bringen. "Wir kehren zum Mond zurück, um wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und eine neue Generation von Entdeckern zu inspirieren: die Artemis-Generation. Wir werden eine globale Allianz aufbauen und den Weltraum zum Nutzen aller erforschen und gleichzeitig die Führungsrolle der USA bei der Erforschung des Weltraums beibehalten", wird der Hintergrund der Mondmission Artemis auf der Website der Nasa beschrieben: "Mit den Artemis-Missionen wird die NASA die erste Frau und die erste farbige Person auf dem Mond landen und innovative Technologien einsetzen, um mehr von der Mondoberfläche zu erforschen als je zuvor. Wir werden mit kommerziellen und internationalen Partnern zusammenarbeiten und die erste langfristige Präsenz auf dem Mond aufbauen. Dann werden wir das, was wir auf und um den Mond herum lernen, nutzen, um den nächsten großen Schritt zu machen: die ersten Astronauten zum Mars zu schicken."

Der erste Teil des Programms, Artemis 1, hatte zwar reichlich Verspätung, ist aber erfolgreich verlaufen. Es handelte sich um eine unbemannte Erkundungsmission. Zwei Messpuppen wurden ins All geschickt, um wichtige Daten über die Belastung und andere Faktoren zu sammeln. Hintergrund war dabei auch, dass zum ersten Mal eine Frau ins All geschickt werden soll. Artemis 2 soll dann eine menschliche Crew in Richtung Mond bringen. Mit Artemis 3 soll es letztlich zur Mondlandung kommen.

Zeitplan der Nasa: Wann fliegt Artemis zum Mond?

Die Mondlandung war bei der Artemis-Mission für das Jahr 2024 geplant. Dieser Zeitplan kann allerdings wegen finanzieller, technischer und rechtlicher Gründe nicht mehr eingehalten werden. Stattdessen soll im November 2024 das Raumschiff Orion starten, welches bemannt den Mond umrunden soll. Es wird ein bis zwei Tage in der Mondatmosphäre verweilen. Hinflug und Rückflug werden jeweils vier Tage dauern. Insgesamt soll die Crew bis zu 21 Tage im Weltall sein. Klar ist bislang, dass ein Kanadier und drei weitere Raumfahrer Teil von Artemis 2 ein sollen.

Der Zeitplan für Artemis 3 sieht vor, dass Ende 2025 Menschen auf dem Mond landen. Jüngste Entwicklungen legen aber nahe, dass dieser Zeitplan kaum einzuhalten sein wird. Einige Experten rechnen mit einer voraussichtlichen Mondlandung zwischen 2026 und 2028.

Mondlandung 2025: Ablauf der Mission Artemis 3

"Wir werden ein Artemis-Basislager auf der Oberfläche und das Gateway in der Mondumlaufbahn errichten. Diese Elemente werden es unseren Robotern und Astronauten ermöglichen, mehr zu erforschen und mehr Wissenschaft zu betreiben als je zuvor", erklärt die Nasa zur Mondlandung mit Artemis 3. Die Mission soll vier Astronauten für nicht mehr als 26 Tage in den Mondorbit bringen. Teil der Crew sollen eine Frau und eine farbige Person sein.

Die aktuelle Planung sieht vor, dass ein Gateway-Modul in die Mondatmosphäre vorausgeschickt wird. Zwei der vier Astronauten werden dann in der Umlaufbahn des Mondes auf eine Mondlandefähre umsteigen. Sie sollen für einen einwöchigen Aufenthalt zur Mondoberfläche aufbrechen.

Artemis-Mission: Wie teuer ist es auf den Mond zu fliegen?

Die Kosten für das Artemis-Programm werden von der Nasa auf rund 28 Milliarden Euro geschätzt. Allein die Mondlandefähre soll 16 Milliarden Euro kosten. Experten rechnen allerdings damit, dass die tatsächlichen Kosten für die Missionen rund um die geplante Mondlandung am Ende höher liegen werden.