Münster

vor 31 Min.

Großalarm am Flughafen in Münster: Flugzeug muss außerplanmäßig landen

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair musste außerplanmäßig in Münster landen.

Eine außerplanmäßige Landung einer Ryanair-Maschine sorgte am Sonntag für einen Großalarm am Flughafen in Münster. Grund dafür war ein Problem mit den Landeklappen.

Von Svenja Moller