Öko-Test

vor 17 Min.

Öko-Test: Einige Weinblätter sind voll mit Pestiziden

Weinblätter sind ein beliebtes Lebensmittel in der griechischen Küche. Doch Öko-Test fand heraus, dass viele so voll mit Pestiziden sind, dass sie so nicht hätten verkauft werden dürfen.

Von Viktoria Gerg Artikel anhören Shape