Anke Engelke prägt den deutschen Humor und verändert sich dabei mit

Seit mehr als 20 Jahren gehört Anke Engelke zu den Stars der deutschen Comedy-Szene – und schafft es dabei, immer aktuell zu bleiben. Am Donnerstag wird sie 58 Jahre alt.

Wer in den 2000ern ein Teenie war, hing häufig abends vor dem linearen TV und guckte Comedy-Shows. Eine lieferte schon damals mal alleine, mal im Team die Gags, die am nächsten Tag auf dem Schulhof nacherzählt wurden: Anke Engelke hat schon vor 20 Jahren die deutsche Comedy-Szene geprägt – und ist bis heute daraus kaum wegzudenken. Am Donnerstag feiert sie ihren 58. Geburtstag.

"Ladykracher", "Findet Nemo", "Quality Time": Anke Engelke ist zu sehen und zu hören

Viele lernten Anke Engelke – wie auch Bastian Pastewka oder Ingolf Lück – über das Sketch-Format "Die Wochenshow" kennen oder begegneten ihr beim Einschalten von "Ladykracher". Engelke lieh ihre Stimme dem vergesslichen Doktorfisch Dori im Kinohit "Findet Nemo". Und seit 2007 spricht sie auch Mutter Marge bei den "Simpsons". Dann sind da noch die Serie "Pastewka" und "Ladyland", später die Komödien "Frau Müller muss weg" und "Eingeschlossene Gesellschaft" und die Moderation diverser Fernsehsendungen wie der Eurovision Song Contest. Unterhaltung ohne Anke Engelke? Seit 20 Jahren kaum mehr möglich.

Die im kanadischen Montreal geborene Engelke macht bis heute eine Mischung aus Wandelbarkeit, Humor und auch ernsten Tönen aus. Anders als manche, die in den 2000ern mit ihr gestartet waren, hat sie es aber geschafft, neue Formate zu entwickeln, Humor neu zu denken und daran zu wachsen. Wie in ihrem Podcast "Quality Time", in dem sie zusammen mit Moderator und Autor Riccardo Simonetti über Beruf und Karriere, Macht und Gegenwind spricht, lustige Anekdoten und nachdenkliche Momente teilt. Comedy und Show in einem unterhaltsamen Podcast zum Nachdenken und Wohlfühlen – kein ganz neues Konzept, aber eines, das für Engelke und Simonetti aufzugehen scheint.

Anke Engelke ist auch beim Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing" dabei

Bald ist Anke Engelke auch wieder in der Show "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime zu sehen. Das Konzept ist simpel: Zehn Menschen, die im Comedy-Bereich arbeiten, werden zusammen in einen Raum gesperrt und dürfen nicht lachen – egal, wie witzig die Auftritte sind, die sie sich gegenseitig zeigen. Wer lacht, muss gehen, wer am Ende übrig ist, erhält ein Preisgeld für einen guten Zweck. Ab dem 22. Dezember soll laut Amazon ein Weihnachtsspecial verfügbar sein. Mit dabei sind neben Engelke auch Michael "Bully" Herbig als Gastgeber, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziker und Rick Kavanian.

