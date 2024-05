Wie geht es Prinzessin Kate? Prinz William gibt ein Update

Seit bekannt ist, dass Prinzessin Kate Krebs hat, hält sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt gibt ihr Ehemann Prinz William ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau.

Ende März hatte Prinzessin Kate nach Wochen der Spekulation und kursierenden Gerüchten in einem Video bekannt gegeben, dass die sich wegen einer diagnostizierten Krebserkrankung einer präventiven Chemotherapie unterziehen muss. Aus diesem Grund muss die 42-Jährige ihre royalen Tätigkeiten erst einmal aussetzen. Thronfolger der britischen Königsfamilie Prinz William erzählte nun bei einem Termin in einer High School in den West Midlands, wie es Kate derzeit geht.

Prinz William erzählt: So geht es Prinzessin Kate

Auch Prinz William war in letzter Zeit nicht häufig bei öffentlichen Terminen zu sehen. Als er am Dienstag, dem 30. April, bei einer Veranstaltung in Newcastle von einem Fan gefragt wurde, wie es Kate mit ihrer Krebserkrankung gehe, sagte der 41-Jährige nur knapp: "Allen geht es gut, danke." Danach lenkt er vom Thema ab. Die Szene kann man aktuell in einem Video beobachten, das in den Sozialen Medien kursiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bei einem Überraschungsbesuch in der St. Michael’s Church of England High School zeigte sich der Royal dann gesprächiger. Laut britischen Medien, wie dem britischen People Magazine, soll William zu einem Mitarbeiter der High School gesagt haben: "Es tut mir leid, dass Catherine nicht auch hier sein kann. Sie hätte es geliebt." Kate vermisse vor allem die Arbeit mit Kindern.

Lesen Sie dazu auch

Royals: Wie geht es König Charles?

Nicht nur Kate ist von einer Krebserkrankung betroffen. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. gab bereits im Februar bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Am Dienstag, dem 30. April, hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntmachung der Krebsdiagnose. Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla besuchte er das University College Hospital in London. Die Diagnose sei ein "kleiner Schock" für ihn gewesen. So sagte er es laut der Daily Mail einem Chemotherapie-Patienten. Seinen Gesundheitszustand bezeichnete der König als "in Ordnung".