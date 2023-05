Urteil im Prozess um "Hammerbande": Mehrjährige Haftstrafe für Lina E.

Der Mammutprozess um vier Linksextreme ist zu einem Ende gekommen. In Dresden wurden die Mitglieder der "Hammerbande" zu Haftstrafen verurteilt.

Im Prozess um die sogenannte "Hammerbande" sind die Urteile am sächsischen Oberlandesgericht gefallen. Nach 97 Verhandlungstagen verkündete der Vorsitzende Hans Schlüter-Staats das Strafmaß für vier Linksexstremisten. Lina E. muss für fünf Jahre und drei Monate in Haft. Die 28-Jährige war die Hauptbeschuldigte in dem Verfahren, welches sich unter anderem um eine mitgliedschaftliche Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung drehte.

Prozess um "Hammerbande": Haftstrafen für vier Linksextreme

Die Mitangeklagten kamen mit geringeren Haftstrafen davon. Der 28-Jährigen Lennard A. und Jonathan M. wurden zu drei Jahren und drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 37 Jahre alte Jannis R. muss zwei Jahre und fünf Monate absitzen.

Die Verurteilten lebten zuletzt in Leipzig oder Berlin. Sie sollen laut Anklage zwischen 2018 und 2020 mehrere Überfälle auf Anhänger der rechten Szene verübt haben. Bei diesen wurden mehrere Menschen verletzt.

