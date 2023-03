SEK-Beamter bei "Reichsbürger"-Razzia angeschossen

In Baden-Württemberg sind bei einer Durchsuchung durch die Bundesanwaltschaft Schüsse gefallen. Die Razzia soll im "Reichsbürger"-Milieu stattgefunden haben.

Neue Entwicklungen im "Reichsbürger"-Fall: Bei einer Razzia in Baden-Württemberg sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen, bei denen ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos verletzt worden sein soll. Die Durchsuchung fand im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Reutlingen statt. Sie soll bei einer bislang nicht tatverdächtigen Person stattgefunden haben. Die Karlsruher Behörde ermittelt derzeit intensiv im "Reichsbürger"-Milieu und führte am Mittwoch Durchsuchungen in Objekten in sieben Bundesländern durch.

Razzia im "Reichsbürger"-Milieu: Schüsse in Reutlingen gefallen – SEK-Beamter angeschossen

In der Reutlinger Ringelbachstraße hatte in den frühen Morgenstunden ein größerer Polizeieinsatz begonnen. Gegen 6.15 Uhr hatten zuvor Anwohnerinnen und Anwohner Schüsse gehört. Diese soll der Mann abgegeben haben, bei dem die Razzia stattfand. Laut einem Sprecher der Bundesanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen.

Ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos wurde durch einen Schuss leicht verletzt. Laut Informationen der dpa ist er stabil.

Ermittlungen nach "Reichsbürger-Razzia" im Dezember 2022

Am 7. Dezember 2022 war es zu einer der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik gekommen. Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten hatten 162 Räumlichkeiten in elf Bundesländern durchsucht. Es kam zu 23 Verhaftungen. Bei den Personen handelte es sich um Mitglieder eines mutmaßlichen "Reichsbürger"-Terrornetzwerks. Sie sollen einen Sturz der Regierung geplant haben. Als "Reichsbürger" werden Menschen bezeichnet, welche die Bundesrepublik mit ihren demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Laut dem Verfassungsschutz sollen der Gruppe Deutschlandweit etwa 23.000 Menschen angehören.

Nach der historischen Razzia hatte Bundesanwalt Lars Otte weitere Ermittlungen angekündigt. "Jetzt geht die Arbeit erst richtig los", sagte er in einer Sondersitzung des Innenausschusses anwesenden Bundestagsabgeordneten.