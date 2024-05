Das sind die sichersten Länder der Welt

Im friedlichsten Land der Welt leben Menschen deutlich sicherer, als an vielen anderen Orten auf der Welt. Auch Reisen in diese Länder ist unbeschwerter. Das sind die Top 10.

Nicht in jedem Land der Welt haben Menschen das Glück, friedlich und sicher zu leben. Denn an vielen Orten dominieren heutzutage Konflikte und Unsicherheit das tägliche Leben der Personen, die sich in dem jeweiligen Land aufhalten. Zusätzlich steigen weltweit die jährlichen Militärausgaben laut dem Stockholm International Peace Research Institute im Jahr 2023 auch zum neunten Mal infolge an, auf insgesamt 2443 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet einen Anstieg von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt die höchsten globalen Ausgaben dar, die je vom Institut verzeichnet wurden. Doch es gibt auch Länder, die in Anbetracht dieser weltweiten Lage im Vergleich friedlicher sind, als andere. Das sind die friedlichsten und damit auch sichersten Länder der Welt.

Zu den Daten

Die Zahlen zu diesem Ranking der sichersten Länder der Welt stammen vom Institute for Economics & Peace. Dieses veröffentlicht jedes Jahr den Global Peace Index, in dem die friedlichsten Länder der Welt aufgelistet werden. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2023 und misst den Friedenszustand in drei Bereichen: dem Niveau der gesellschaftlichen Sicherheit und Stabilität, dem Ausmaß an laufenden innerstaatlichen und internationalen Konflikten sowie dem Grad der Militarisierung. Je niedriger der Indexwert dabei ausfällt, desto höher ist die Friedlichkeit.

Auf dem zehnten Platz der sichersten Länder: Die Schweiz

Im Ranking um die sichersten Länder der Welt landet die Schweiz auf Platz 10, mit einem Indexwert von 1.339 im Global Peace Index. Die Schweiz ist mit etwa 8.932.000 Einwohnern und aufgrund der lang anhaltenden Stabilität und strikten Neutralität Hauptsitz für zahlreiche Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Darunter sind viele, die mit den Vereinten Nationen (UN) verbunden sind. Das Auswärtige Amt hat für Reisende keine speziellen Warnungen für das Land herausgegeben. So soll die Kriminalitätsrate niedrig und die Akzeptanz für LGBTIQ insbesondere in Städten gut ausgeprägt sein.

Kontinent: Europa

Einwohner: 8.932.000

Indexwert : 1.339

Platz 9 der sichersten Länder der Welt ist Japan

Mit einem Indexwert von 1.336 landet Japan im Global Peace Index auf dem neunten Platz der sichersten Länder der Welt. Die Inselnation liegt laut Britannica vor der Ostküste Asiens und hat eine geschätzte Bevölkerung von rund 123.953.000 Menschen. Die innenpolitische Lage in Japan wird vom Auswärtigen Amt als stabil und ruhig eingeschätzt. Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind äußerst selten. Die Kriminalitätsrate ist generell niedrig, jedoch gibt es vereinzelt Fälle von Kleinkriminalität wie Taschendiebstählen, insbesondere in größeren Städten und an touristischen Orten. Obwohl gewalttätige Übergriffe selten sind, gibt es betrügerische Aktivitäten, Raubüberfälle und sexuelle Übergriffe, insbesondere in den Ausgehvierteln von Tokio.

Kontinent: Asien

Einwohner: 123.953.000

Indexwert : 1.336

Platz 8 der sichersten Länder der Welt: Slowenien

Auf dem achten Platz der sichersten Länder der Welt landet Slowenien, da es im Global Peace Index einen Indexwert von 1.334 erreicht. Slowenien ist laut Britannica ein mitteleuropäisches Land, das für den größten Teil des 20. Jahrhunderts Teil Jugoslawiens war. Es hat eine geschätzte Bevölkerung von 2.133.000 Einwohnern. In den touristischen Gebieten Sloweniens gibt es laut Auswärtigem Amt gelegentlich Fälle von Kleinkriminalität wie Taschendiebstählen, Autoeinbrüchen und Eigentumsdelikten. Gewalttätige Verbrechen seien jedoch äußerst selten. Die LGBTIQ-Community hat ihren Schwerpunkt insbesondere in der Hauptstadt Ljubljana, wird aber auch in anderen Teilen des Landes weitgehend respektiert.

Kontinent: Europa

Einwohner: 2.133.000

Indexwert : 1.334

Auf dem siebten Platz der friedlichsten Länder der Welt landet Portugal

Das siebtfriedlichste Land der Welt ist laut Global Peace Index Portugal, mit einem Indexwert von 1.333. Das Land liegt laut Britannica an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel im Südwesten Europas. Die geschätzte Bevölkerung beträgt rund 10.578.000 Menschen. In den Haupttouristenzentren gibt es laut Auswärtigem Amt vermehrt Kleinkriminalität, insbesondere Taschendiebstähle, deren Häufigkeit zugenommen hat. Gelegentlich treten Raubüberfälle und Handtaschenraub auf, Gewaltverbrechen sind selten. Die Gesamtkriminalitätsrate ist jedoch niedrig. Bezüglich LGBTIQ gibt es keine spezifischen Schwierigkeiten, die Akzeptanz ist besonders in städtischen Gebieten hoch.

Kontinent: Europa

Einwohner: 10.578.000

Indexwert : 1.333

Das sechstfriedlichste Land der Welt ist Singapur

Auf dem sechsten Platz der friedlichsten Länder der Welt findet sich Singapur ein, da es laut Global Peace Index einen Indexwert von 1.332 erreicht. Singapur ist ein Stadtstaat am südlichen Ende der malaiischen Halbinsel gelegen, mit einer geschätzten Bevölkerung von rund 5.997.000 Einwohnern. Das Auswärtige Amt gibt für Reisende keine besonderen Sicherheitsbedenken bekannt. Die innenpolitische Lage ist stabil, obwohl vereinzelte Proteste und Demonstrationen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Die Kleinkriminalität ist insgesamt sehr niedrig, aber es besteht die Möglichkeit von Taschendiebstählen und Handtaschenraub. Gewaltverbrechen sind jedoch äußerst selten in Singapur.

Kontinent: Asien

Einwohner: 5.997.000

Indexwert : 1.332

Auf Platz 5 der friedlichsten Länder der Welt: Österreich

Das fünftfriedlichste Land der Welt ist laut Global Peace Index Österreich, mit einem Indexwert von 1.316. Österreich ist laut Angaben von Britannica ein überwiegend bergiges Binnenland in Südmitteleuropa. Zusammen mit der Schweiz bildet es den als neutral bezeichneten Kern Europas. Die geschätzte Bevölkerung beträgt etwa 9.295.000 Menschen. Gemäß dem Auswärtigen Amt verzeichnet Österreich Kleinkriminalität wie Taschendiebstähle und Handtaschenraub, besonders in den Großstädten an stark frequentierten Touristenorten. Gewaltkriminalität ist hingegen selten.

Kontinent: Europa

Einwohner: 9.295.000

Indexwert : 1.316

Platz 4: Neuseeland

Mit einem Indexwert von 1.313 landet Neuseeland laut dem gobal peace index auf dem vierten Platz im Ranking um das sicherste Land der Welt. Neuseeland ist laut Informationen von Britannica ein Inselstaat im Südpazifik, der den südwestlichsten Teil Polynesiens bildet. Die geschätzte Bevölkerung beträgt 5.378.000 Einwohner. Gemäß dem Auswärtigen Amt ist die innenpolitische Lage in Neuseeland insgesamt ruhig. Kleinkriminalität wie Taschendiebstähle tritt insbesondere an Orten auf, die von Touristen häufig besucht werden. Fahrzeugaufbrüche auf unbeaufsichtigten Parkplätzen in größeren Städten sowie entlang touristischer Routen sind ebenfalls keine Seltenheit. Es gab auch vereinzelt Überfälle auf Touristen, die per Anhalter unterwegs waren oder außerhalb organisierter Campingplätze gezeltet bzw. geparkt hatten.

Kontinent: Ozeanien

Einwohner. 5.378.000

Indexwert : 1.313

Auf dem dritten Platz der friedlichsten Länder der Welt: Irland

Den dritten Platz der friedlichsten Länder der Welt belegt Irland, mit einem Indexwert von 1.312 laut dem Global Peace Index. Irland nimmt gemäß Angaben von Britannica fünf Sechstel der westlichsten Hauptinsel der Britischen Inseln ein. Es wird geschätzt, dass die Bevölkerung 5.304.000 beträgt. Laut dem Auswärtigen Amt ist die Kriminalitätsrate in Irland niedrig. Kleinkriminalität wie Taschendiebstähle tritt insbesondere an bei Touristen beliebten Orten auf. Gewaltkriminalität ist hingegen selten im Land. Es gibt aber vermehrt Fälle von Fahrzeugdiebstählen und -aufbrüchen, vor allem auf unbewachten Park- oder Campingplätzen.

Kontinent: Europa

Einwohner: 5.304.000

Indexwert : 1.312

Platz 2 der friedlichsten Länder der Welt belegt Dänemark

Im Ranking um das friedlichste Land der Welt belegt Dänemark den zweiten Platz, da es laut Global Peace Index einen Indexwert von 1.310 erreicht. Dänemark ist laut Britannica ein Land, das die Halbinsel Jütland im Zentrum des westlichen Europas einnimmt. Es besteht zudem aus einem Archipel von über 400 Inseln östlich der Halbinsel. Die geschätzte Bevölkerung von Dänemark beträgt 5.989.000. Gemäß dem Auswärtigen Amt ist Kleinkriminalität, besonders in den größeren Städten des Landes, verbreitet. In Kopenhagen steigt im Sommer das Risiko von Taschendiebstählen, insbesondere an beliebten Ausflugszielen und stark frequentierten Orten. Im Jahr 2023 kam es in Kopenhagen mehrfach zu Fällen von Koranverbrennungen, was von der dänischen Regierung als eine erhöhte Bedrohungslage wahrgenommen wird.

Kontinent: Europa

Einwohner: 5.989.000

Indexwert : 1.310

Das sicherste Land der Welt ist Island

Mit einem Indexwert von 1.124 laut Global Peace Index landet Island im Ranking auf dem ersten Platz und ist somit das friedlichste Land der Welt. Diesen Titel trägt Island bereits seit dem Jahr 2008. Das Land ist ein Inselstaat im Nordatlantik und unterhält mit Ausnahme einer kleinen Küstenwache keine eigenen Militärstreitkräfte. Es trat 1949 der NATO bei und wurde 1946 Mitglied der Vereinten Nationen. Seine Außenpolitik basiert auf friedlicher internationaler Kooperation und Teilnahme an gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen im Westen. Die geschätzte Bevölkerungszahl beträgt dabei nur 403.000 Menschen. Die Kriminalitätsrate in Island ist laut Auswärtigem Amt im Allgemeinen niedrig, jedoch gibt es gelegentlich Fälle von Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl. Für die LGBTIQ-Community im Land gibt es keine erkennbaren Probleme oder Hindernisse.

Kontinent: Europa

Einwohner: 403.000

Indexwert : 1.124

