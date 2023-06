Lena Meyer-Landrut und die Frage: Was macht mich glücklich?

Lena hat 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen. Die 32-Jährige macht weiterhin Musik. Nun hat sie verraten was sie glücklich macht.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) hat auch durch die Corona-Zeit den Mut bekommen, sich aufs Wesentliche im Leben zu fokussieren. "Es ist immer mutig, sich die Frage zu stellen, was man will und nicht will im Leben. In dieser Zeit habe auch ich mich gefragt, was mich eigentlich glücklich macht und welche Dinge ich eliminieren kann", sagte die in Hannover geborene Musikerin der Deutschen Presse-Agentur.

In unserer Gesellschaft sei es in der Regel möglich, sich diese Fragen zu stellen. "Wir sind nicht auf der Flucht, müssen unsere Kinder aus brennenden Häusern retten oder sie über Mauern werfen, weil wir ums Überleben kämpfen. Sondern wir haben die sehr privilegierte Möglichkeit, uns zu fragen, was uns glücklich und nicht glücklich macht."

Allerdings brauche es bei Veränderungen häufig auch Mut, sich von Erwartungen von außen zu lösen. "Nur weil es diese vermeintlichen Regeln von einem Teil der Gesellschaft gibt, müssen wir uns nicht daran halten. Ich glaube, das würde Stillstand bedeuten."

Die 32-Jährige ("Satellite", "Looking For Love") hat am Freitag ihre neue Single "What I Want" veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum rausbringen.

