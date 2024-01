Schlager-Klinik: Diese drei Ikonen sind zusammen in Reha

Gleich drei angeschlagene Schlagerstars halten sich zurzeit in derselben Reha-Klinik auf. Zeit, um ins Gespräch zu kommen.

Drei auf einen Streich: ESC-Komponist Ralph Siegel (78), Sänger Bata Illic (84) und Hit-Schreiber Christian Bruhn (89) sind echte Schlager-Urgesteine. Doch es gibt noch eine zweite und dritte Gemeinsamkeit. Alle drei erholen sich derzeit von mitunter schweren körperlichen Blessuren, und verbringen auch noch ausgerechnet ihre Reha in derselben Klinik. Nun ist "endlich mal Zeit, uns so viel zu erzählen", schwärmt Illic, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Wer die drei sind, welche Verletzungen sie sich zugezogen haben und warum eine Zusammenkunft in der bayerischen Luxus-Klinik gar nicht mal unwahrscheinlich war, lesen Sie in diesem Artikel.

Schlagerstars in Reha: Kaputte Hüfte, Darm- und Rückensorgen

Vorneweg geschickt: Mit den Verletzungen, die sich die drei auf dem Weg zur Reha zugezogen haben, ist nicht zu Spaßen. ESC-Komponist Ralph Siegel musste sich laut Angaben von Bild einer nicht ungefährlichen Operation an den Rückenwirbeln unterziehen. Bata Illic erholt sich nach einem Unfall von einer Hüft-OP und Christian Bruhn litt Ende letzten Jahres an einem Darmverschluss und musste ebenfalls operiert werden. Glück im Unglück gilt wohl gerade für ihn: "Das war eine lebensgefährliche Sache", sagte der Liedermacher dem der Bild, die als erstes von der Reha-Zusammenkunft der Schlagergrößen Wind bekam.

Gerade für die jüngeren Schlagerfans, die vor allem mit Helene Fischer, Beatrice Egli, Eric Philippi oder auch Starmoderator Florian Silbereisen großgeworden sind, mögen Illic, Siegel und Bruhn nicht zwingend kennen. Wir stellen die drei Schlager-Größen daher kurz im Überblick vor.

Schlager-Komponist Christian Bruhn: Der "Hidden Champion"

Christian Bruhn ist einer der erfolgreichsten deutschen Schlager-Komponisten und Produzenten Deutschlands. Er schrieb laut dem WDR über 2000 Lieder, Serien-Titel, Film- und Werbemelodien. Vor allem für die Schlagerstars der Sechziger-, Siebziger und Achtzigerjahre kam dabei viel rum. Darunter für Schlagerliebling Roberto Blanco (86), der mit dem Gassenhauer "Ein bisschen Spaß muss sein" (1972), übrigens damals eine Co-Produktion mit Ralph Siegel, durch die Decke ging.

Auch Drafi Deutschers Hit "Marmor, Stein und Eisen bricht" (1965) oder Katja Ebsteins Evergreen "Wunder gibt es immer wieder" (1970) stammen aus der Feder von Bruhn. SWR 4 taufte ihn daher folgerichtig den "Herrn der Ohrwürmer".

Schlager-Urgestein Bata Illic: ZDF-Hitparade und Hit "Michaela"

Bata Illics Karriere beschränkt sich anders als die Werdegänge von Bruhn und Siegel einzig auf den Gesang. Der Mann ist schließlich Schlagersänger der ersten Stunde. Die ersten Auftritte des Bühnenvollprofis gehen nach eigenen Angaben bereits auf das Jahr 1959 zurück. Im Jahr 1967 erschien dann Illics erste Single "Die Welt Ist Voller Liebe". 1969 nahm er an der ersten ZDF-Hitparade teil, bei der er bis zum Ende der Sendung im Jahr 2000 insgesamt 62 Mal auftreten sollte.

Zu seinen größten Hits gehören "Michaela" (1972) und "Ich hab`noch Sand in den Schuh`n aus Hawaii" (1975). Auch heutzutage, etwa 2023 im Rahmen der Schlagerkonzerttournee "Klingende Bergweihnacht", steht der gebürtige Jugoslawe noch auf der Bühne. Zurzeit muss Batan allerdings zwangspausieren. "Ich muss mit einer Art Rollator neu laufen lernen, bekomme täglich Physiotherapie", so der Schlagerstar gegenüber Bild.

Musikproduzent Ralph Siegel: Der Mann, der beim ESC absahnte

Ralph Siegel ist wohl den meisten Menschen auch außerhalb der Schlagerwelt bekannt. Der Musikproduzent mit Schlageraffinität und jüngste im Bunde der drei Rehabilitierenden ist vor allem für seine Erfolge beim Eurovision Songcontest ( ESC) bekannt.

Dort hat er nämlich 1982 als Komponist von Nicoles "Ein bißchen Frieden" den ersten Platz abgeräumt wie schlagerradio.de berichtet. Ganze 25 Mal hat Siegel anschließend an dem Wettbewerb teilgenommen und dabei einige Meriten gesammelt, so der Schlager-Sender. Weitere Erfolge beim ESC hatte er demnach mit der Gruppe Dschinghis Khan, mit Ireen Sheer, Wind, Katja Ebstein oder Lena Valaitis.

Mit am bekanntesten sind aber wohl seine Klassiker-Hits mit Udo Jürgens, mit dem er zusammen "Der Teufel hat den Schnaps gemacht", "Ein ehrenwertes Haus" und "Griechischer Wein" produziert hat.

Batan Illic: "Endlich mal Zeit, uns so viel zu erzählen"

Zeit um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen haben die drei nun in Hülle und Fülle. Bata Illic gegenüber Bild: "Es ist so schön, dass ich Ralph und Christian hier getroffen habe. Wir haben jetzt endlich mal Zeit, uns so viel zu erzählen. Natürlich ist unser Lieblingsthema die Musik." Produzent Siegel pflichtet seinem Kollegen bei: "Ein bisschen Spaß brauchen wir hier auch, denn unsere Krankheiten sind nicht ohne. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, behalten unseren Humor und schauen weiter nach vorn."

Dass sich die drei dabei in der Privat-Klinik im Jägerwinkel am Tegernsee über den Weg gelaufen sind, ist vermutlich nicht nur dem Zufall geschuldet. Denn die seit langem als "Luxus-Klinik" geltende Einrichtung ist nicht nur für die angeknackste Münchner Promi-Welt ein Anziehungspunkt, wie in der Münchner Abendzeitung nachzulesen ist. Dass die drei in die Jahre gekommenen Schlagerstars allesamt in oder in der Nähe der bayerischen Landeshaupt wohnen, machte die Anreise wohl nicht unwahrscheinlicher.

Übrigens: Ein weiterer Schlagerstar ist angeschlagen. Frank Zander liegt nach einer Kopf-OP im Krankenhaus.