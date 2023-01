"Stars in der Manege": Diese Promis treten im Circus Krone auf

"Stars in der Manege": Die Kandidaten - wir porträtieren hier die vielen Promis, die in der neuen Sat.1-Show im Circus Krone auftreten.

Die Sendetermine von "Stars in der Manege" stehen fest - am 30. Dezember 2022 und am 6. Januar 2023 läuft die artistische Gala auf Sat.1 und beim Streaming-Dienst Joyn. Sendebeginn an diesen beiden Freitagen ist die Primetime, also jeweils 20.15 Uhr. Der Sender verspricht eine Mischung aus "atemberaubender Akrobatik, zauberhafter Magie, spaßiger Clownerie und gefährlichem Feuer". Also dann: Manege frei!

Teilnehmer bei "Stars in der Manege" - diese Promis sind im Circus Krone dabei

Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Zirkusdirektoren-Paar: Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella sind Chef und Chefin in der Manege

Jörg Pilawa muss man geübten TV-Zuschauern und -Zuschauerinnen kaum noch vorstellen: Das am 7. September 1965 in Hamburg geborene Fernseh-Urgestein ist von deutschen Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Vielen Schleswig-Holstein-Besuchern aus dem vergangenen Jahrtausend ist er auch noch als charmanter Dampfplauderer beim Radiosender R.SH in Erinnerung, wo er ab 1987 unter anderem den Sylt-Urlaubern die endlos langen Wartezeiten vor dem Autozug verkürzte.

Jana Ina Zarrella stammt aus Brasilien, sie wurde am 12. Dezember 1976 in Rio de Janeiro geboren. Die Tochter eines Taxifahrers und einer Kauffrau wuchs in ihrem Heimatland auf, wo sie schon früh Ballett- und Gesangunterricht nahm. Mit 14 Jahren wurde sie als Model entdeckt und gewann mehrere Schönheitswettbewerbe. 1999 zog sie nach Deutschland, die Heimat ihrer Urgroßeltern, und machte hierzulande schnell TV-Karriere. Sie ist mit dem früheren Bro'Sis -Sänger Giovanni Zarella verheiratet.

Sarah Engels schwebt in der Luft

Sarah Engels. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Sarah Engels ist Schauspielerin und Sängerin, sie wurde 1992 in Köln geboren. In Staffel 8 der Casting-Show " Deutschland sucht den Superstar" (2011) belegte sie den zweiten Platz. Sie war vorübergehend mit ihrem damaligen DSDS-Wettbewerber Pietro Lombardi verheiratet und hat eine Reihe erfolgreicher Alben veröffentlicht.

Bruce Darnell zaubert

Bruce Darnell Foto: dpa (Archivbild)

Bruce Darnell ist ein US-amerikanische Choreograf, der auch als Model und Laufsteg-Coach arbeitet. Er wurde vor allem als Jurymitglied für die Fernsehsendungen "Germany’s Next Topmodel" und "Das Supertalent" bekannt. Der 1957 in Colorado geborene Darnell war Fallschirmjäger bei der 82. US-Luftlandedivision in Fort Bragg, North Carolina und hat zweieinhalb Jahre Soziologie studiert. Er lebt in den Niederlanden.

Dieter Hallervorden dreht sich mit seiner Frau Christiane im Teufelsrad

Dieter Hallervorden Foto: Christoph Soeder, dpa (Archivbild)

Dieter Hallervorden ist Schauspieler, Kabarettist, Sänger, Synchronsprecher, Moderator und Theaterleiter. Er wurde 1935 in Dessau geboren. In den 1970er Jahren war er sehr populär mit der Slapstick-Reihe "Nonstop Nonsens" und seiner Figur "Didi". Später tat er sich als Charakterdarsteller hervor und wurde vor allem für seine Rolle im Film "Honig im Kopf" sehr gelobt.

Nazan Eckes beweist Kraft

Nazan Eckes Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Nazan Eckes wurde 1976 als Nazan Üngör in Köln geboren, ihr aktueller gesetzlicher Name Nazan Khol geht auf die Ehe mit dem österreichischen Maler Julian Khol zurück, das Paar ist aber nach gleichlautenden Meldungen von focus.de und bunte.de seit geraumer Zeit wieder getrennt. Nach dem Abi machte die Tochter türkischer Einwohner ein Volontariat beim Musiksender Viva und legte dabei den Grundstein für ihre beachtliche TV-Karriere - als Moderatorin, Jurorin und auch als Tänzerin. Zusammen mit ihrem Profi-Coach Christian Polanc kam sie 2017 bei " Let's Dance" auf den vierten Platz.

Fabian Hambüchen fliegt bis zur Zirkuskuppel

Fabian Hambüchen Foto: Christoph Schmidt, dpa Archivbild)

Fabian Hambüchen wurde am 25. Oktober 1987 in Bergisch Gladbach geboren. Der ehemalige Kunstturner erzielte seine größten Erfolge am Reck - 2007 wurde er Weltmeister und 2016 Olympiasieger. Silber und Bronze bekam er 2012 in London beziehungsweise 2008 in Peking. Er hat seine aktive Karriere inzwischen beendet und ist für unterschiedliche TV-Sender tätig.

Judith Williams und Stefan Mross machen Spaß

Judith Williams Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild)

Judith Williams (bürgerlich Judith Alexis Stecher-Williams) wurde 1971 in München geboren. Die US-Amerikanerin ist den Meisten als Unternehmerin (zum Beispiel in "Die Höhle der Löwen") und Moderatorin bekannt. Sie hat bei echten Stars der klassischen Musik Gesang studiert, musste aber ihre vielversprechende Karriere aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Dass sie immer noch singen kann, bewies sie 2018 bei "Let's Dance", wo sie einen ihrer Tänze mit einer selbst performten Arie aus Georges Bizets Oper "Carmen" einleitete.

Stefan Mross Foto: Patrick Seeger, dpa (Archivbild)

Stefan Mross stammt aus Traunstein in Oberbayern, wo er am 26. November 1975 geboren wurde. Der Trompeter, Sänger und Fernsehmoderator gehört in Deutschland zu den populärsten volkstümlichen Musikern. Seine Karriere begann damit, dass ein gewisser Karl Moik ihn als 13-Jährigen im Rahmen einer Hochzeitsfeier entdeckte. Sein erster TV-Auftritt fand in Moiks Show "Wie die Alten sungen" statt. Die Ausbildung des Musikers startete eher klassisch: Nach dem Abi begann er ein Studium an Salzburgs ehrwürdigem Mozarteum.

Natascha Ochsenknecht lässt Teller tanzen

Natascha Ochsenknecht Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

Natascha Ochsenknecht wurde 1964 in Düsseldorf als Natascha Wierichs geboren. Das ehemalige Model ist vor allem durch die Ehe mit Uwe Ochsenknecht bekannt. Die Tochter eines Bauunternehmers hat in Wolfsburg eine Lehre zur Juwelier-Fachverkäuferin absolviert. Schon mit 14 Jahren fing sie an zu modeln - eine Tätigkeit, die sie als 21-Jährige in München zum Hauptberuf machte. Später hatte sie diverse Auftritte in Talkshows, Spielshows und Dokusoaps. Sie wurde zum Beispiel Siegerin bei "Das perfekte Promi-Dinner" und "Promi Shopping Queen".

Evelyn Burdecki darf sich nicht bewegen

Evelyn Burdecki Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Zunächst als "Blitzbirne" (oder auch ironisch als "The Brain") geschmäht, danach aber einige durchaus vielversprechende Ansätze in Sachen IQ - sie ist laut "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" (RTL) schlauer als 55 Prozent aller Deutschen. Geht das? Bei Evelyn Burdecki schon. Die am 19. September 1988 in Düsseldorf geborene Tochter polnischer Eltern hat die Fachhochschulreife, brach aber mehrere Male eine Ausbildung ab. Stattdessen legte sie eine beachtliche Karriere in der Reality- und Trash-Branche hin. Im November 2022 wollte sie bei der Wok-WM starten, musste aber nach einem Trainingsunfall aussteigen.

Ekaterina Leonova begeistert mit Akrobatik

Ekaterina Leonova Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Ekaterina "Ekat" Leonova wurde am 23. April 1987 im russischen Wolgograd als Jekaterina Jurjewna "Katja" Leonowa geboren. Sie hat eine bemerkenswerte Karriere als Tänzerin vorzuweisen und ist einem Nicht-Fachpublikum hauptsächlich in ihrer Funktion als Profitänzerin bei der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" bekannt. Sie war aber auch mal "Miss Wolgograd" und hat einen Bachelor in BWL. Ihr vorläufig letzter "Let's Dance"-Tanzpartner Bastian Bielendorfer (von dem auf unserem Foto leider nur Bruchstücke zu sehen sind) nannte sie mal liebevoll "meine flotte Russenpeitsche".

Moritz Hans balanciert in schwindelerregender Höhe

Moritz Hans Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Moritz Hans zieht es, wie immer, nach oben. Der 1996 in Stuttgart geborene Sportkletterer nahm mehrmals bei "Ninja Warrior Germany" teil - 2021 bezwang er den "Mount Midoriyama". 2020 trat bei "Let’s Dance" an, wo er mit seiner Profi-Tanzpartnerin Renata Lusin den zweiten Platz erreichte. An der Hochschule Nürtingen hat er Landschaftsarchitektur studiert, arbeitet aber immer noch nebenberuflich als Klettercoach im Boulder- und Kletterzentrum Stuttgart.

Mathias Mester springt mit dem Seil

Mathias Mester Foto: Jens Büttner, dpa (Archivbild)

Mathias "Matze" Mester ist ein Ex-Leichtathlet im Behindertensport. Trotz seiner Körpergröße von 142 cm gehört er zu den ganz Großen - er holte 2008 bei den Paralympischen Spielen in Peking Silber im Kugelstoßen. Seine Paradedisziplin war der Speerwurf. Der gelernte Bürokaufmann beendete seine sportliche Laufbahn 2021 wegen dauerhafter gesundheitlicher Probleme. Bronze holt er aber immer noch: 2022 nahm er zusammen mit Profi-Tänzerin Renata Lusin an "Let's Dance" teil und belegte den dritten Platz.

Massimo Sinató spuckt Feuer

Massimo Sinató Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

Massimo Sinató wurde am 2. Dezember 1980 in Mannheim geboren. Der Sohn eines Italieners und einer Deutschen gehört zu denjenigen Profi-Tänzern, die einem Nicht-Fachpublikum in erster Linie durch die Teilnahme bei "Let's Dance" bekannt sind. Vorübergehend war er mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Kuschill verheiratet - die beiden betrieben ein Tanzstudio in Königsbrunn bei Augsburg. Sinató hat in Mannheim Anglistik und Geschichte studiert.

Jens Riewa serviert

Jens Riewa Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Jens Riewa kam 1963 in Lübbenau/Spreewald zur Welt. Der heutige Chefsprecher der ARD-Tagesschau wurde nach dem Abi zunächst Soldat und ließ sich später zum Fluglotsen ausbilden. Nachdem bei einer Benefizveranstaltung seine markante Stimme entdeckt wurde, war sein weiterer Berufsweg vorgezeichnet - Sprecher in Hörspielen, Dokus und Werbung. Zum Fernsehen kam er 1989 eher zufällig, als er die Kindersendung "Wie wär's" moderierte. Seit 1991 ist er der weitläufigen Welt der ARD und der "Tagesschau" zu Haus. Sänger war er auch mal - er hat am Konservatorium sechs Jahre das Fach "Bariton" studiert.

Victoria Swarowski lässt rotieren

Victoria Swarovski Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Victoria Swarowski ist eine österreichische Popsängerin und Fernsehmoderatorin. Sie wurde 1993 in Innsbruck geboren. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie unter dem Namen "Victoria S." auf, verwendet aber mittlerweile ihren bürgerlichen Namen. 2016 siegte sie mit ihrem Profi-Partner Erich Klann bei "Let's Dance". Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell saß sie im selben Jahr in der Jury von "Das Supertalent ". Sie gehört zu der gleichnamigen Kristallklunker-Sippe.

Joey Heindle trötet

Joey Heindle Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Joey Heindle ist Popsänger und - eigenen Angaben zufolge - auch Schauspieler. Der 1993 geborene Münchner belegte 2012 den 5. Platz bei der Gesang-Castingshow "DSDS". 2013 zog es ihn in den Dschungel - er verließ die 7. Staffel von "IBES" als Sieger. Heindle hat sich das Gitarre-Spielen selbst beigebracht und schrieb neben seiner Ausbildung zum Beikoch eigene Lieder.