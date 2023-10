Generalstreik in Italien: Flüge, Züge und Fähren könnten ausfallen

In Italien wird am Freitag landesweit gestreikt. Von dem Protest sind unter anderem Flughäfen, die Bahn, der öffentliche Nahverkehr, Fähren und Autobahnen betroffen.

Am kommenden Donnerstagabend und am Freitag wird in Italien landesweit gestreikt. Weil sich die Proteste auch erheblich auf den Reiseverkehr auswirken können, sollten sich Urlauberinnen und Urlauber auf Ausfälle und Verspätungen bei Flügen, Bussen, Bahnen und Fähren einstellen. Auch Mautstationen an den Autobahnen werden bestreikt.

Streik in Italien: Bahn, Flughäfen, Fähren und Autobahnen betroffen

Wie der ADAC berichtet, sind bestimmte Transportmittel zu unterschiedlichen Zeiten nicht oder nur bedingt nutzbar. Das sind die Uhrzeiten des Streiks im Überblick:

Flughäfen: Streik am 20. Oktober von 0 bis 24 Uhr

Bahn: Verspätungen und Ausfälle vom 19. Oktober, 21 Uhr, bis 20. Oktober, 21 Uhr

Öffentlicher Personennahverkehr: Streik am 20. Oktober von 0 bis 24 Uhr

Fähren zu den Inseln: Streik am 20. Oktober von 1 Uhr bis 24 Uhr

Autobahnen: Streik unter anderem an Mautstationen vom 19. Oktober, 22 Uhr, bis 20. Oktober, 22 Uhr

Wie das italienische Eisenbahnverkehrsunternehmen Trenitalia berichtet, sollen die wesentlichen Dienstleistungen werktags von 6 bis 9 Uhr und von 18 bis 21 Uhr gewährleistet sein und planmäßig durchgeführt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr in italienischen Großstädten wird wahrscheinlich betroffen sein. Dort kann es zu Verspätungen und Ausfällen von U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnverbindungen kommen.

Auch wer einen Flug von oder nach Italien plant, sollte sich auf Einschränkungen gefasst machen. Die Luftfahrtgewerkschaften wie CUB, SGB, SI-COBAS und ADL wollen am Freitag streiken. Lediglich von 7 bis 10 Uhr und von 18 bis 21 Uhr soll der Flugverkehr garantiert sein.

Auch Schulen von Streik in Italien betroffen

Das Bildungsministerium in Italien kündigte bereits in der vergangenen Woche einen Generalstreik an. Wie unter anderem die italienische Tageszeitung Il Fatto Quotidiano berichtet, fällt am Freitag in ganz Italien die Schule aus. Auch Dienstleistungen im Gesundheitssektor werden vom Streik betroffen sein.

