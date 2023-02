Streik in NRW: Wo wird überall gestreikt?

Dortmund: Auch in Dortmund fahren Busse und Bahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) nicht, auch nicht die Nachtexpresse. Allerdings soll hier nur am Donnerstag gestreikt werden. Zudem fallen auch die DSW21-Buslinien in Castrop-Rauxel und Schwerte aus. Die Servicecenter von DSW21 sind ebenfalls nicht besetzt. Im öffentlichen Nahverkehr in Dortmund fahren nur die S-Bahnen, Regionalzüge und die H-Bahn an der Uni sowie der Airport-Shuttle. Nicht bestreikt werden die Nahverkehrszüge und S-Bahnlinien im Netz der DSW21.