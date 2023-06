Suche nach "Titanic-U-Boot" geht weiter – aber gibt es noch Hoffnung?

Ein U-Boot, welches zu einer Expedition zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen war, wird vermisst. Die Hoffnungen rund um die Suchaktion sind aber nur noch gering.

Den Suchteams bleibt wohl kaum mehr Zeit. Laut Ocean Gate Expeditions reicht der Sauerstoff an Bord des vermissten Mini-U-Boots namens "Titan" für 96 Stunden. Das Tauchschiff gilt seit Sonntagabend offiziell als vermisst. Bereits am Sonntagnachmittag soll der Kontakt abgebrochen sein. Das U-Boot soll am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr gestartet sein, um fünf Insassen zum Wrack der "Titanic" zu bringen. Wenn das der Fall ist, dann sollte die Luft für die fünf Insassen bis Donnerstagmittag reichen, wenn das kleine U-Boot noch intakt ist. Die Zeit wird knapp, die Hoffnung schwindet.

Die US-Küstenwache rechnet damit, dass der Sauerstoff bis 13.08 Uhr mitteleuropäischer Zeit ausreicht. Diese Zeitmarke ist erreicht, die Hoffnung damit fast am Nullpunkt angekommen. Doch Experten glauben, dass der Sauerstoff unter Umständen auch länger halten kann und die Suche geht weiter. Gehofft werden darf also noch.

Titanic-Wrack: U-Boot verschwunden – ein Wettlauf gegen die Zeit

Seit Sonntagabend leitet die US-Küstenwache in Boston eine breit angelegte Suchaktion. Dabei sind Militärflugzeuge, Schiffe und modernste Technik im Einsatz. "Wir konzentrieren uns völlig auf die Besatzungsmitglieder des U-Boots und ihre Familien", erklärte die Ocean Gate Expeditions in einem Statement. Das Unternehmen betreibt die Fahrten zum Titanic-Wrack. Mehrere Regierungen unterstützen die Versuche, wieder Kontakt mit dem U-Boot aufzunehmen, das in etwa so groß wie ein Lkw ist. Hoffnung machte, dass die Suchteams offenbar Klopfgeräusche unter Wasser wahrgenommen haben. Doch auch diese führten bislang nicht zu einem Durchbruch bei der schwierigen Suche.

Das letzte Signal sendete die Titan, als es gegen 16.00 Uhr deutscher Zeit über dem Wrack der Titanic angekommen war. Normalerweise sendet es alle 15 Minuten ein Signal an das Mutterschiff Polar Prince. Die Polar Prince war vom kanadischen Neufundland gestartet, hatte die Titan auf das offene Meer transportiert und etwa eine Stunde und 45 Minuten nach dem Zuwasserlassen den Kontakt verloren.

Titanic-U-Boot: Suchteams nahmen offenbar Klopfgeräusche wahr

Am Mittwochmorgen (deutscher Zeit) wurde bekannt, dass die Suchteams unter Wasser offenbar Klopfgeräusche wahrnahmen. Das berichten CNN und Rolling Stone. Demnach sollen am Dienstag alle 30 Minuten Schläge wahrgenommen worden sein. "Zusätzliche akustische Rückmeldungen waren zu hören, die bei der Ausrichtung von Überwasserfahrzeugen hilfreich sind und auf weitere Überlebende hoffen lassen", soll es in einer internen Memo der US-Regierung geheißen haben. Am Mittwoch wurden die Geräusche erneut wahrgenommen.

Das könnte darauf hinweisen, dass die fünf Personen in der Titan noch am Leben sind. Die Suchaktion gestaltet sich daher umso dramatischer.

Der Innenraum des vermissten Tauchboots "Titan". Foto: American Photo Archive, dpa (Archivbild)

U-Boot bei Titanic-Wrack verschwunden: Suchaktion durch Lage erschwert

Ein Leiter der Suchteams erklärte, dass die Einsatzkräfte, die an der Suchaktion beteiligt sind, derzeit daran arbeiten, ein ferngesteuertes Fahrzeug zum Wrack der Titanic zu bringen. Dieses soll eine Tiefe von rund 6000 Metern erreichen können. Das vermisste Touristen-U-Boot kann bis zu 4000 Meter tief tauchen. Es ist 6,70 Meter lang und rund 10.500 Kilogramm schwer.

Die Lage des U-Boots dürfte die Suchaktion erschweren. Laut dem Konteradmiral John W. Mauger ist das Wrack der Titanic an einem abgelegenen Teil des Atlantiks zu verorten und liegt in einem Graben. "Das ist an der Stelle eines Wracks – des Wracks der Titanic – und daher liegen viele Trümmer auf dem Boden. Es wird schwierig werden, ein Objekt auf dem Boden zu lokalisieren. Wir haben Leben, die potenziell in Gefahr sind", sagte Mauger Fox News.

Die Lage des Wracks der "Titanic" Foto: picture alliance, Google

"Der Ozean ist im Durchschnitt vier Kilometer tief, dieses U-Boot befindet sich also in großer Tiefe", sagte Ozean-Forscher Robert Blasiak der BBC: "Wir wissen, wo die Titanic ist, aber wir wissen nicht, wo das Tauchboot ist. Es könnte also sein, dass es bei Weitem nicht so tief ist, und darauf sollten wir alle zum jetzigen Zeitpunkt hoffen." Problematisch sei dabei, dass Licht höchstens einen Kilometer weit in die Meeresoberfläche hineindringt. In welcher Tiefe sich das vermisste U-Boot befindet, ist völlig unklar.

U-Boot "Titan" verschollen: Einer der Touristen ist ein britischer Milliardär

An Bord der Titan sind Stockton Rush, Chef der Betreiberfirma, der französische Forscher und Titanic-Experte Paul-Henri Nargeolet und drei Touristen. Unter diesen befindet sich der britische Milliardär Hamish Harding. Das bestätigte das Unternehmen Action Aviation, bei dem der britische Geschäftsmann Vorsitzender ist. "Es ist noch genügend Zeit, um eine Rettungsaktion zu ermöglichen, und es ist Ausrüstung an Bord, um in diesem Fall zu überleben", sagte Geschäftsführer Mark Butler der Nachrichtenagentur AP. "Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt." Harding ist nicht nur Vorsitzender der Flugzeugfirma Action Aviation in Dubai, sondern auch Pilot, Taucher und Fallschirmspringer. Vor einem Jahr war er mit dem Raumschiff "Blue Origin" von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All gereist.

Die beiden anderen Touristen sind der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19 Jahre alter Sohn Suleman. Bei ihnen handelt es sich um Ehemann und Sohn der Rosenheimerin Christine Dawood.

Für einen Touristen kostet eine Expedition zur Titanic mit der Titan rund 150.000 US-Dollar. Das Unternehmen Ocean Gate hatte 2021 damit begonnen, jährliche Expeditionen zu dem Wrack des legendären Schiffs zu organisieren, welches 1912 mit einem Eisberg kollidiert und gesunken war. Die aktuelle Expedition stellt die dritte dar, welche Ocean Gate gestartet hatte.