Tourismus

06:41 Uhr

Frühere Urlaubssaison: Griechenland hofft auf einen neuen Rekordsommer

Plus Griechenland will die Corona-Krise hinter sich lassen und dieses Jahr an die Erfolge des Rekordsommers 2019 anknüpfen. Ein Frühstart in die Saison soll dabei helfen.

Von Gerd Höhler

„Ein Schiff wird kommen“ sang Melina Mercouri 1960 als „Mädchen von Piräus“ in dem Film „Sonntags nie“. In diesem Jahr ist das erste Schiff bereits gekommen, früher als je zuvor: Anfang Februar machte die „Viking Sky“ der Kreuzfahrtreederei Viking Cruises im nordgriechischen Thessaloniki fest. An Bord waren vor allem Urlauber aus den USA und Großbritannien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen