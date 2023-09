"Anne Will" gestern am 17.09.23: Das waren die Gäste

Am gestrigen Abend wurde bei "Anne Will" wieder diskutiert. Was war das Thema und welche Gäste wurden erwartet? Die Antworten lesen Sie hier.

Seit vielen Jahren ist Anne Will fester Teil des ARD-Programms. Auch gestern Abend am Sonntag, am 17. Septeber 2023, lief wieder eine neue Folge der Talkshow rund um die Moderatorin Anne Will. Um 21.45 Uhr startete die Diskussion mit den Gästen. Worüber wurde gestern Abend diskutiert und welche Gäste wurden erwartet? Alle wichtigen Infos zu aktuellen Sendung lesen Sie hier.

Thema bei "Anne Will" gestern am 17.09.23

Bei Anne Will geht es jede Woche um aktuelle Themen und Ereignisse, die Deutschland beschäftigen. Seit über einem Jahr gehört da auch immer wieder der russische Angriffskrieg in der Ukraine dazu. Die Gegenoffensive der Ukraine kommt gegen die russische Armee nur langsam voran. Sie sind auf die Unterstützung ihrer Verbündeten angewiesen. Aber wie verlässlich ist diese Unterstützung? Kann die Ukraine auch nach der Präsidentschaftswahl noch auf die Unterstützung der USA hoffen? Wie schon so oft wird auch Deutschlands Rolle und Verantwortung in diesem Krieg diskutiert. Die gestrige Sendung stand also unter dem Thema: "Mühsame Offensive, ferner Frieden – Braucht die Ukraine noch mehr Unterstützung?"

"Anne Will" gestern: Gäste am 17.09.23

Eine Talkshow wie diese lebt von den eingeladenen Gästen. Wer hat mit Moderatorin Anne Will über den russischen Angriffskrieg diskutiert? Hier finden sie einen Überblick über die eingeladenen Gäste.

