"Die Bachelorette" 2023: Übertragung von Staffel 10 im TV und Stream

"Die Bachelorette " geht in diesem Jahr in die 10. Staffel. Wie die Übertragung im TV und Stream abläuft, das erfahren Sie hier.

Eine neue Staffel von "Die Bachelorette" steht an. Mittlerweile ist die TV-Show bei der 10. Staffel angelangt. Das Pendant zu " Der Bachelor" läuft dabei nach dem gleichen Prinzip ab. Die 18 Kandidaten der Sendung buhlen um die Gunst der Bachelorette, bei der es sich in diesem Jahr um Jennifer Saro handelt. Auf Gruppen- und Einzel-Dates haben die Kandidaten die Möglichkeit, die Bachelorette besser kennenzulernen. Am Ende einer jeden Folge kommt es dann darauf an, eine der begehrten Rosen zu erhalten und somit weiterhin dabei zu sein. Wer keine Rose bekommt, muss die Show verlassen.

Wie läuft die Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 ab? Und um wen handelt es sich bei Protagonistin Jennifer Saro? Die Antworten gibt es hier.

"Die Bachelorette" 2023: Die Übertragung im TV und Stream

Standardgemäß übernimmt der Privatsender RTL die Übertragung von "Die Bachelorette". Ein Blick auf die Sendetermine von "Die Bachelorette" 2023 verrät, dass der Start am Mittwoch, dem 12. Juli 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr erfolgt. Mit insgesamt acht Folgen findet die Übertragung im analogen Fernsehen somit stets Mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL vonstatten gehen.

Darüber hinaus werden sämtliche Folgen auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung gestellt. Dort kann man "Die Bachelorette" parallel zur TV-Ausstrahlung auch im Live-Stream sehen. Ein Abonnement kostet demnach 6,99 Euro im Monat.

Zur Übersicht stellen wir Ihnen kurz die wichtigsten Informationen zur Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 vor:

Was?: "Die Bachelorette 2023, Staffel 10

"Die 2023, Staffel 10 Wo?: RTL , RTL +

, + Wann?: Ab dem 12. Juli 2023, Mittwochs um 20.15 Uhr

"Die Bachelorette" 2023: Wiederholung der Folgen

Über Wiederholungen im analogen Fernsehen ist bisher nichts bekannt. Sollten diesbezüglich neue Informationen auftauchen, erfahren Sie dies selbstverständlich an dieser Stelle.

Falls Sie eine Episode verpassen sollten, können alle Folgen von "Die Bachelorette" 2023 im Nachhinein auf RTL+ angesehen werden. Bei den letzten Staffeln hat der Sender die neuesten Folgen auf der hauseigenen Streaming-Plattform sogar eine Woche vor der TV-Premiere zur Verfügung gestellt.

"Die Bachelorette" 2023: Das ist Jennifer Saro

Die Bachelorette 2022 im letzten Jahr war Sharon Battiste. In diesem Jahr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Staffel 10 auf ein neues Gesicht freuen. Die diesjährige Bachelorette ist die Wahl-Berlinerin Jennifer Saro.

Wie man dem Porträt von Bachelorette 2023 Jennifer Saro entnehmen kann, ist die 27-jährige ein wahres Alround-Talent. Privat arbeitet die gebürtige Straubingerin als Content Creatorin. Darüber hinaus ist sie neben der Suche nach ihrem Traummann dennoch nicht alleine in ihrem Leben. Sie ist zwar seit fünf Jahren Single, hat aber trotzdem einen Mann an ihrer Seite: Ihren kleinen Sohn, den sie "Keksi" nennt.

Drehort von "Die Bachelorette" 2023: Wo wird die Kuppelshow gedreht?

Genau wie im vergangenen Jahr wurde auch die aktuelle Staffel von "Die Bachelorette" in Thailand gedreht. Jennifer Saro und ihre 18 Rosenanwärter ziehen jeweils in eine eigene Villa. Die "Bachelorette" wird jedoch nicht alleine anreisen: Sie bringt ihren Sohn und ihre beste Freundin mit, die während der Dreharbeiten auf den Kleinen aufpassen wird.